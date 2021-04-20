Кулич шпинатом красен: готовим пасхальное блюдо дома по советам шеф-повара

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Скоро православные будут праздновать Пасху. Главным украшением стола в этот день, помимо крашеных яиц, будет кулич. Многие хозяйки наверняка захотят испечь его самостоятельно. Специально для них «Вечерка» узнала все секреты приготовления этой выпечки.

Главный секрет для удачного кулича — тесто. Лучше, конечно, сделать его самостоятельно: тогда можно будет отрегулировать количество сахара в нем.

— Кстати, когда в моем детстве мама готовила куличи, я постоянно бегал вокруг и хотел попробовать. И она давала мне тесто. Правда, просто в сыром виде есть его не стоит. Тесто можно пробовать, когда оно три раза «подойдет», — говорит шеф-повар Марк Стаценко. — В него можно добавлять цукаты или орехи, но я этого не делаю. Кладу только светлый, предварительно размоченный изюм.

Между хозяйками идут споры о том, какие добавлять дрожжи, и нужны ли они там вообще. Сухие, «живые»...

— Я готовлю по маминому рецепту и добавляю «живые», — делится Стаценко.

Выбирая дрожжи, стоит обратить особое внимание на дату изготовления и брать наиболее свежие. Они должны быть светлыми и сухими.

Важно и то, какое масло использовать. Шеф-повар советует взять сливочное. Растительное или маргарин может испортить кулич.

Марк поделился секретом, как лучше взбить белок с сахарной пудрой для глазури.

— Добавьте немного лимонного сока, — посоветовал шеф-повар.

Не у всех есть время и желание стоять у плиты. В магазине за обычный кулич можно заплатить от 250 до 400 рублей.

Если хочется порадовать себя какими-то необычными видами, например с миндалем или кремовой начинкой, то можно заплатить и 1500 рублей. Примерно за 500 рублей и выше кулич вам сделают на заказ «домашние» кондитеры.

А вот если готовить его дома, то можно уложиться в сумму до 200 рублей при условии, что все продукты нужно будет покупать «с нуля», а не использовать уже купленный сахар или лежащие на полке дрожжи.

А еще кулич может быть диетическим. Тесто для него делается из шпината и масла гхи. Туда же отправляются нарезанные мелкими кубиками свекла и морковка. Вместо калорийной глазури можно использовать пюре из авокадо, взбитого в блендере. Такое пасхальное угощение точно не навредит фигуре и подойдет для тех, кто в принципе не очень любит сладкое.

Что касается специй, повара советуют попробовать положить в кулич гвоздику, мускатный орех, немного меда или кардамон. Это добавит выпечке легкой пикантности и аромата. Но не важно, какие именно ингредиенты вы используете для пасхального угощения — главное, делать его в хорошем настроении и желательно вместе с близкими и родными людьми.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

— Куличное тесто не любит сквозняков и холода. Оно должно подходить обязательно в теплом месте, при температуре не менее 30 градусов.

— Если во время приготовления кулич начинает сверху пригорать, накройте его сверху сухой бумагой.

— Чтобы кулич поднялся ровно, перед выпеканием воткните в его середину деревянную палочку. По ней можно проверить и готовность. Если она сухая — значит кулич готов!

Пасхальный кролик и куркума

«Вечерка» задала несколько наиболее волнующих вопросов, касающихся приготовления пасхальных куличей, экспертам и готова поделиться с читателями ответами мастеров и профессионалов.

Что еще добавить в тесто, чтобы придать ему оригинальности?

Шеф-повар Александр Белькович рассказал, что добавляет в тесто смесь кураги и изюма, предварительно залив их коньяком: — «Настаиваться» начинка должна около 20–30 минут.

Добавлять их нужно тогда, когда придет время месить тесто. А еще я добавляю к яйцам, перед тем как их взбить, одну треть чайной ложки куркумы.

Как украсить кулич?

Александр предложил заменить традиционную белую глазурь на розовую.

— Белки нужно взбить блендером, добавив в них сто граммов сахарной пудры и несколько капелек лимона. На мелкой терке натереть очищенную сырую свеклу. Переложить все из миски в марлю, сбрызнуть водой и выжать сок. Полученную жидкость можно добавлять в белки. Лучше всего положить туда две чайные ложки для нежно-розового цвета. Ну а украсить кулич можно на свое усмотрение.

Сейчас в магазине легко найти множество «тематических» посыпок. Помимо обычных цветочков попадаются посыпки даже в форме пасхальных кроликов, — рассказал повар.

Сколько может храниться домашний кулич?

Конечно, сроки и способы хранения зависят от того, какая у вас пасхальная выпечка. Например, если она покрыта глазурью, то наилучшим способом будет хранить ее при температуре от +3 до +5 градусов. Главное — успеть съесть кулич за пять дней, прежде чем он испортится. Если вы чувствуете, что выпечка подсохла, то поместите ее в микроволновую печь на 30 секунд. Мощность лучше выбирать не более 700 ватт. Это поможет вернуть мягкость. Куличи, не украшенные глазурью, можно хранить до недели в сухом и прохладном месте.

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