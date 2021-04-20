Столичные компании осваивают гибкий формат: работа из дома и офиса

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Пандемия внесла коррективы в работу многих столичных компаний. Оператор Tele2 подвел итоги первого этапа проекта Tele2Sharing. Представители некоторых функций макрорегиона «Москва» перешли на модель гибкого формата работы с возможностью посещать офис в формате коворкинга.

В сентябре прошлого года часть сотрудников офиса компании макрорегиона «Москва» перешла на новый формат работы: в его основу легла гибкая организация офисного пространства. В пилотном проекте приняли участие 10 процентов сотрудников макрорегиона. Концепция нового формата строится на основе принципов работы коворкинга. Участники могут посещать офис в любой день. Для этого им необходимо только предварительно забронировать рабочее место. Преимуществами проекта для сотрудников также стали свобода в организации рабочего и личного времени и экономия ресурсов на дорогу.

Для оценки эффективности работы и удовлетворенности сотрудников проектом компания организовала регулярные встречи с участниками дистанционки, а также опросы между представителями функций. Подобный мониторинг помогает своевременно и оперативно анализировать обратную связь, сохраняя непрерывность бизнес-процессов компании. Так, результаты анонимного опроса* среди представителей всех функций в марте этого года показали, что 79 процентов сотрудников оператора макрорегиона «Москва» оценивают доступность взаимодействия с участниками проекта на пять баллов из пяти.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2, рассказывает:

— В основе нашей стратегии — «Другие правила», которые подразумевают постоянный поиск уникальных инструментов и практик для управления HR-брендом. Поэтому, вдохновившись успехом дистанционки весной прошлого года, мы меняем подход к привычной офисной работе, пробуем новые форматы и укрепляем репутацию привлекательного работодателя. Внедрение проекта и дальнейшее его масштабирование позволят нам увеличивать штат сотрудников, не расширяя имеющиеся площади.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, добавляет:

— Наш проект подразумевает совершенно гибкую модель работы сотрудников. Так, после пандемии мы сохранили привлекательность home-офиса и донесли ценности баланса: три дня в офисе, два — в дистанционном формате. Кроме того, мы внимательно следили за ходом проекта и через три месяца адаптации подвели первые результаты, собрав обратную связь. Интересным оказался тот факт, что для многих людей условия работы в офисе оказались намного более комфортными, нежели домашняя обстановка.

*Опрос проводился Tele2.