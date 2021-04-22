Как заинтересовать девушку по переписке: мастерство романтической коммуникации онлайн

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Один из самых распространённых видов знакомств — знакомства в интернете. Может показаться, что это самый простой способ, но это лишь иллюзия. Такое мероприятие требует особых навыков коммуникации при переписке. Очень большая конкуренция предъявляет высокие требования к навыкам общения.

Необходимо вызвать интерес к своей персоне и выделиться из общей массы. Основные хитрости и правила общения онлайн собраны в этой статье. В развитии своей коммуникабельности и привлекательности для противоположного пола помогут советы психологов и специалистов службы поддержки международного сайта знакомств.

Начало общения

Не стоит ждать инициативы, лучше взять её в свои руки. С первых слов можно заинтересовать девушку или оттолкнуть ее. Классическая рекомендация — первым сообщением сделать дружелюбный комплимент.

Надо сделать его оригинальным и конкретным, отметив понравившиеся черты в облике девушки. Фраза должна быть недвусмысленной и доброжелательной. Стоит выбрать что-то конкретное: её фигуру, глаза, прическу или одежду. Заинтересовать девушку по переписке получится искренним интересом к ее персоне. Сразу в первом сообщении можно задать и легкий вопрос, на который не требуется долгий ответ.

Способы вызвать к себе интерес

Попытайтесь угадать, на какой вопрос девушке было бы интересно ответить. Не упорствуйте в обсуждении тем, на которые она реагирует равнодушно. Попытайтесь найти зацепку на ее фото, в описании себя. Легче всего напрямую спросить о ее интересах и постараться развить тему.

Тут пригодится эрудиция или поисковые системы. Не стоит голословно хвастаться умом, чувством юмора или достижениями при знакомстве, а стоит показать свои знания и навыки в умении поддержать беседу на темы спорта, искусства, технологий и кулинарии. Не будьте слишком многословны, высказывайтесь по делу.

Оттачивайте умение задать правильный вопрос для продолжения беседы. Вашим козырем могут стать и неожиданные вопросы, которые не задавали ей другие мужчины.

Чего нельзя делать

Чтобы с первых слов не произвести неприятное впечатление, нужно аккуратно выбирать слова. Стоит избегать следующего:

• Двусмысленные намёки.

• Шаблонные фразы.

• Агрессия.

• Прошлые отношения.

• Жалобы.

• Обиды.

• Сплетни.

Переход на интимные темы с новой знакомой недопустим без инициативы с ее стороны. Но и в этом случае надо проявить осторожность. Излишняя активность в этом вопросе покажет вас озабоченным несерьезным кавалером.

Шаблонные избитые речевые обороты выдадут отсутствие фантазии и формальный незаинтересованный подход к делу. Агрессия мгновенно отталкивает и в ответ можно получить лишь симметричное отношение.

Рассуждения о прошлых отношениях заставят появиться подозрения о том, что вы ещё не остыли к прошлой пассии. Никто не желает слушать нытье и жалобы, особенно на первых порах знакомства

Обиды и сплетни обнародуют ваш дурной характер и общение уже сложно будет направить в приятное романтическое русло.

Хитрости

Не нужно сильно упорствовать в развитии беседы. Видя, что все идёт хорошо, можно исчезнуть на непродолжительное время, чтобы не производить впечатление отчаявшегося зацикленного человека.

Поможет симметричное время ответов. Если девушка не спешит вам писать, тоже придержите коней и не бросайтесь мгновенно читать каждое её сообщение. Психология такова, что излишний нажим при отсутствии интереса погубит ситуацию.

Постарайтесь чем-то удивить девушку и запомниться ей, выделившись из толпы. Это могло бы быть необычное спортивное увлечение, нетривиальный взгляд на жизнь, яркий акцент в имидже. Заинтересовать девушку в переписке можно спросив, не хотела бы она прыгнуть с парашютом, и заявив, что это ваше любимое хобби. Поделитесь необычным событием из жизни. Только не надо врать, это рано или поздно выяснится и будет огромным минусом, если не концом отношений.

Предложение встретиться

Если ищете знакомства с женщинами в Москве, нельзя медлить с предложением встретиться в реальности, поскольку конкуренция очень высокая. Но и слишком спешить не стоит. Удостоверьтесь в наличии интереса с её стороны. Можно задать и вопросы, проверяющие, не будет ли она отказываться под благовидным предлогом.

Для начала узнайте, насколько она занята, как у неё со свободным временем и какой досуг она предпочитает. Если девушка отвечает, что у неё совершенно нет времени, она дико занята и предпочитает никуда не ходить, это может оказаться знаком, что пока не стоит предлагать личную встречу. При более доброжелательном ответе, предложите ей интересный вид досуга, который мог бы её заинтересовать: кино, кафе, выставку или прогулку в парке.

Итог

Заинтересовать женщину в переписке не так уж сложно, зная как нужно действовать. Не огорчайтесь в случае неудачных попыток, ведь вы не можете нравиться всем. Постарайтесь найти даму, подходящую по интересам и жизненной позиции. И, как говорил Дмитрий Емец:

«Теория без практики — это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной тонущего».

Одно из важнейших условий успеха — постоянная практика. Только так получится отточить умение завязывать знакомства онлайн.

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