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МТС открыла новый онлайн-кинотеатр. Зрители будут сами выбирать формат просмотра видео
Фото: freepik.com

МТС открыла новый онлайн-кинотеатр. Зрители будут сами выбирать формат просмотра видео

Алексей Зернаков

Общество

Новый онлайн-кинотеатр KION, представленный компанией «МТС Медиа», покажет зрителям сериалы, художественные и документальные фильмы, в том числе собственного производства. До конца этого года зрители смогут посмотреть около тридцати таких премьер.

Среди них романтическая комедия «Секреты семейной жизни», детективная драма «Хрустальный», документальные фильмы «Дуров», первая биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, который выходит 24 апреля, и «Сахаров», приуроченный к 100-летию со дня рождения ученого — создателя водородной бомбы.

KION представит собственную технологическую разработку — жанр под названием «киносторис». Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть контент — в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10–15 минут. Первым проектом в истории киноиндустрии в жанре киносторис стала комедия «Афера»: сериал расскажет о посткарантинной жизни в российской глубинке. Ее уже можно посмотреть с 20 апреля.

Также в апреле и мае KION покажет большие сериалы «Немцы» с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур и «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анатолием Белым.

Контент нового онлайн-кинотеатра будет пополняться не только за счет собственных проектов, но и фильмами из библиотеки игрового и документального кино Первого канала, а также новинками, не выходившими ранее в его эфире.

Скачать приложение можно из Google Play или AppStore.

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