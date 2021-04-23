«Год мусорили»: зачем нужны субботники в школах и могут ли заставить в них участвовать

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Весной по всей России начинаются субботники. В детские сады и школы приглашают родителей, чтобы они навели порядок в помещениях и на территориях образовательных организаций. А школьники уже и сами помогают в уборке. «Вечерняя Москва» узнала, зачем нужны субботники, в каких форматах их лучше проводить и могут ли заставить в них участвовать.

Кто убирает и почему важно участвовать

В пресс-службе столичного департамента образования отмечают, что субботник — это добрая традиция. Ее цель — не только добровольная уборка территории после осенне-зимнего периода, а еще и сплочение учеников, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду.

— Ежегодно московские школы организуют общешкольные мероприятия, в которых на добровольных началах принимают участие весь коллектив школы, дети и их родители. В том числе к таким мероприятиям относятся и весенние общегородские субботники, — сообщили в департаменте.

Также в нем отметили, что уборкой помещений и территорий в московских школах занимаются подрядные клининговые организации.

— Школа, в свою очередь, осуществляет контроль за соблюдением условий контракта, — отметили в пресс-службе.

Эколог Георгий Каваносян считает, что субботники крайне важны для воспитания подрастающего поколения и изменения отношения к окружающему миру взрослых. Однако в глобальном плане для экологии и охраны окружающей среды они дают немногое.

— Для воспитания, тимбилдинга дает очень многое. Когда человек несколько раз убрал на природе, он потом не будет бросать фантик в дикую природу. Воспитательная функция. Мне нравится определяющее предложение: субботник — это когда люди, не мусорившие целый год, убираются за теми, кто целый год мусорил, — сказал эколог.

Без принуждения

В департаменте образования отмечают, что администрация образовательной организации не имеет права принуждать детей или их родителей убирать помещения или прилегающую территорию.

Адвокат Янис Юкша, в свою очередь, добавляет, что о добровольной основе мероприятия важно помнить. Никто не может принуждать участвовать в субботнике, и отказ родителей по каким-либо причинам не должен приводить к конфликтам с образовательным учреждением.

— В Москве в каждом округе при органах власти, администрации есть соответствующие отделы и должностные лица, которые занимаются проблемами образования дошкольного, школьного и так далее. Они решают вопросы, которые выбиваются из ряда законного течения отношений между родителями и учебным заведением. Если понимание между администрацией и родителями не находится, то подобное обращение возможно, — сказал адвокат.

Также Юкша отмечает, что нельзя забывать, что ребенок в дальнейшем будет посещать учебное заведение, с администрацией которого отношения «подпорчены»: «прекрасно понимаем, что отношения нянечек, учителей могут серьезно измениться в сторону негатива».

— Поэтому в таком случае лучше пытаться договориться. Хотя, я подчеркиваю, что принуждение к подобным вещам является незаконным. И тот путь, который мы уже назвали, вполне себе возможен, — подчеркнул Юкша.

Председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России, (директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы) Наталья Кравченко также отмечает, что заставлять родителей выходить на субботник в школах и детских садах неправильно и в данном вопросе необходимо искать компромисс. Однако, по ее мнению, участие в таком мероприятии — отличная возможность интересно и весело провести выходной со своими детьми.

— Администрация каждого садика или школы способна создать вокруг субботника атмосферу праздника, а не «принудиловки», и сделать это событие более привлекательным для детей и взрослых. Такую уборку можно проводить под музыку с чаем и сладостями, превратить субботник в веселые соревнования и конкурсы, множество вариантов, — говорит Кравченко.

С другой стороны, участие ребенка в субботнике несет важную воспитательную миссию. Он по-другому начнет относиться к окружающему пространству — своей комнате, двору, городу и всей планете — если сам хоть раз примет участие в уборке.

Весело и с пользой

Директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун рассказывает, что субботники в центре всегда проводятся необычно: с игровыми программами, соревнованиями по уборке и благоустройству территорий, творческими конкурсами и акциями по сбору отходов или макулатуры.

— Часто субботники проводились в Международный праздник — День Земли, когда вся программа дня была связана с идеями заботы о Земле, охране природы. Так, субботники хорошо вписываются в образовательные программы с экологическим уклоном. Сама среда, атмосфера проведения их обуславливает нестандартный формат. Все субботники сопровождаются играми на свежем воздухе, квестами, викторинами, проведением акций по сбору вторсырья, — говорит Моргун.

Он отмечает, что такие субботники — не только воспитание ответственного отношения к природе, эколого-просветительский компонент для участников и проявление заботы к природе, но еще и возможность встретиться в неформальной обстановке с друзьями, единомышленниками, жителями района.

— На всех субботниках мы организуем прием макулатуры и пластика в рамках городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения», тем самым помогая без вреда для природы избавиться от ненужного домашнего мусора; дарим участникам черенки девичьего винограда, ивы извилистой для организации зеленых зон у своих домов или на дачных участках, — отмечает директор.

Кроме того, центр делает и дарит скворечники самым активным участникам весеннего субботника. А по итогу мероприятия создается интерактивная карта дуплянок.

— В результате соревнований по сбору пластиковых и стеклянных бытовых отходов на обширной парковой территории Центра наиболее активные участники получают сувениры и призы с символикой экологического праздника, — добавляет Моргун.

Детский и родительский взгляд

Родители детей, которые занимаются в центре, позитивно относятся к необычному формату проведения субботников. По их словам, такого рода труд приучает детей более ответственно относиться к своему поведению и своим привычкам: дети видят, «сколько всего лишнего валяется под ногами».

— У нас вообще дома правило: «встал с кровати — убери свою планету». И субботник — часть этого воспитания, — говорит Ольга Баженова.

По ее словам, в центре очень интересные субботники, и их организаторы умеют мотивировать совершать полезные для города дела.

— Бывает, что хочется увильнуть — но это нужное дело, так что идем без лишних разговоров, — добавляет Наталия Колпакова.

Учащиеся центра рассказывают, что субботники приносят им удовольствие: детям хочется принести пользу своему парку и площадке у дома или школы. По их словам, начинает расти «трава без мусора», а убранная территория «очень красиво выглядит».

— Я всегда буду стараться делать мир вокруг чище, уже сейчас помогаю сортировать мусор и не бросаю бумажки мимо урны, — говорит ученик Егор Трошкин.

Дети также добавляют, что хотят заботиться об окружающей среде, когда вырастут. Они хотят сажать деревья и покупать те вещи, которые можно перерабатывать.

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