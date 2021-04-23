Пасхальная корзина — 2021: сколько стоит приготовить кулич и отметить праздник

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«Пасхальная корзина» в этом году обойдется россиянину дороже, чем в прошлом. Кулич подорожал на 12 процентов, творог — почти на пять процентов, яйца — на 32 процента и кагор — почти на шесть. С тем, во сколько обойдется испечь кулич самостоятельно, почему цена на выпечку и другие составляющие праздника растет и как правильно выходить из поста, разбиралась «Вечерняя Москва».

В 2021 году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 2 мая. Иудейский Песах приходится на 28 марта, а вот католики встретили Пасху 4 апреля.

Стоимость увеличилась

Согласно данным Росстата, стоимость кулича в России в этом году увеличилась на 12,15 процента по сравнению с прошлым годом. Сегодня его приготовление обойдется в 358 рублей 99 копеек. Для расчета затрат был взят традиционный рецепт праздничной выпечки.

Согласно рецепту, требуется пол-литра молока, один килограмм муки, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть яиц. Также необходимы сухие дрожжи весом 12 граммов, изюм весом 275 граммов и 10 граммов соли.

— Наибольший рост цены в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года показали сахарный песок (+44,68 процента), яйца куриные (+32,31 процента). Менее всего росли цены на соль поваренную пищевую (+3,36 процента) и масло сливочное (+4,09 процента), — рассказали в Росстате.

Согласно данным службы, в этом году затраты москвичей на приготовление кулича будут составлять 471 рубль 81 копейку. В прошлом году кулич обходился в 440 рублей 12 копеек. В Санкт-Петербурге получится приготовить кулич за 423 рубля 46 копеек. Стоимость в 2020 году — 386 рублей 86 копеек.

Самым дорогим выйдет кулич, приготовленный на Чукотке. Затраты на это составят 570 рублей 81 копейку. Не самым дешевым будет кулич и для жителей Ненецкого автономного округа. В этом году им придется потратить 567 рублей 24 копейки.

Дешевле всего приготовить кулич получится у жителей Татарстана. В этом году он обойдется в 283 рубля 41 копейку. Немного на кулич потратят жители Мордовии — 291 рубль 45 копеек. А белгородцы смогут приготовить выпечку за 299 рублей 11 копеек.

Кроме того, согласно данным службы, в этом году увеличились цены на другие составляющие «пасхальной корзины». Так, подорожал творог на 4,78 процента: в 2020 году стоимость жирного продукта за килограмм составляла 342 рубля 70 копеек, в этом году — 359 рублей 7 копеек.

На 14,13 процента в этом году стала выше стоимость сухофруктов. Если в прошлом году их килограмм можно было купить в среднем за 296 рублей 20 копеек, то на сей раз придется заплатить 338 рублей 4 копейки.

Одна из главных составляющих праздничного пасхального стола — яйца. В этом году за десяток придется отдать 81 рубль 33 копейки против 61 рубля 47 копеек в прошлом году — подорожание на 32,31 процента.

Кагор тоже подорожал — почти на шесть процентов. К предстоящей Пасхе литр виноградного вина крепостью до 20 процентов обойдется в 605 рублей 51 копейку. В прошлом году его можно было купить за 572 рубля 43 копейки.

С сухофруктами

В Руспродсоюзе также говорят, что стоимость кулича в этом году выше, чем в прошлом. В среднем по России она выросла примерно на 10,25 процента, по их подсчетам.

Теперь вместо стоимости в 131 рубль 3 копейки кулич обойдется в 144 рубля 6 копеек. Но, опять же, согласно рецепту для подсчетов. А по нему для приготовления кулича потребуется 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два яйца, сто граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и сто граммов сухофруктов. Для глазури нужно два яичных белка и еще сто граммов сахара.

Как рассказывает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, с учетом развития и роста городов отмечается тренд на покупку готовой еды. А с учетом доходов россиян, которые не увеличиваются, многие магазины стараются продавать сезонные товары по акциям. Это делает покупку готовых куличей для потребителя наиболее выгодной.

— В преддверии сезонных праздников конкуренция между торговыми операторами возрастает, что также заставляет их предоставлять потребителям наиболее выгодные ценовые предложения, — добавляет он.

Поэтому печь кулич самостоятельно оказывается не всегда выгодно. Все зависит от того, по какой цене покупать ингредиенты для него и какого качества.

— То же молоко может стоить как 50, так и 150 рублей за литр, — добавляет Леонов.

Почему дорожает

По словам Леонова, рост цены на кулич связан с удорожанием практически всех ингредиентов. Это связано, например, с ростом курса доллара, динамикой на рынке сырья, логистикой и дисбалансом спроса и предложения.

— Мука подорожала вслед за ростом курса и оптовых цен, сахар — по этим же причинам. А стоимость яиц увеличилась ввиду вспышек птичьего гриппа, подорожания кормов, вакцин и премиксов, а также повышенного спроса на фоне сокращенного по сравнению с прошлым годом предложения, — говорит он.

Также зампред добавляет, что десяток яиц в среднем вырос в цене на 19 рублей 8 копеек: с 61,5 до 81,3 рубля.

Леонов отмечает, что потребление яйца увеличилось внутри страны значительно. Это связано не только с последствиями пандемии коронавируса, закрытием границ и дистанционной работой, но и с падением уровня жизни населения.

— Яйцо всегда было самым дешевым животным белком, к тому же содержащим все необходимые микроэлементы для поддержания баланса организма. Именно поэтому при кризисах, катаклизмах, падении уровня жизни и так далее потребление яйца увеличивается. Происходит переключение на него с более дорогих источников белка, продуктов, — говорит он.

Не есть ведрами

Диетолог Светлана Титова в свою очередь отметила, что повышенное внимание россиян к яйцам — довольно больная тема и даже не из-за количества микроэлементов.

— Сейчас популярна тема правильного питания, многие ходят в спортзалы, бегают. Люди начинают «нажимать» на одни белки. На самом деле может «подпрыгнуть» холестерин у любого взрослого здорового человека, не только пожилого. Его очень много в желтке, — сказала она.

По словам диетолога, несмотря на то что яйца содержат полезный холестерин, их чрезмерное употребление грозит негативными последствиями для организма. Может начаться аллергия, начнет страдать печень — главный фильтр организма. Поэтому яйца лучше каждый день не есть.

— Яйца у нас чаще едят на завтрак. Если каждый день на завтрак яйца, вы заведомо лишаете себя других продуктов, которые должны присутствовать в первой половине дня: каких-то круп, каш. Их как раз нужно есть на завтрак: долгий углевод, который постепенно усваивается в течение дня и дает энергию, — говорит Титова.

Также она напоминает, что важно правильно и постепенно выходить из режима постного питания. За 40 дней особого питания организм перестраивается на переваривание углеводов — овощей. А бактерии для переваривания животного белка со временем уходят из кишечника.

— Кто-то держит строгий пост, убирая все животные белки, и на Пасху многие идут на шашлыки, где едят свинину, пьют алкоголь. Это может быть очень опасно. Идет отторжение организмом со всеми вытекающими последствиями. Это могут быть диарея, тошнота, запор. Не нужно сильно налегать на мясо, съедать ведрами. Многие у нас за максимализм: если пост — то строгий, если есть — то ведрами. Ешьте мясо, но не ведрами, а два–три кусочка для первого раза, — говорит диетолог.

По словам Титовой, если человек планирует пить алкоголь, то выбирать стоит слабый напиток: под него нельзя съесть так много, как под крепкий. Также важно пить воду. Если человек забывает об этом, кишечник «стоит», идет интоксикация организма. А как следствие, появляются высыпания на коже, аллергические реакции и симптомы отравления.

При праздновании Пасхи, добавляет Титова, важно придерживаться минимализма. Не нужно объедаться куличами: достаточно съесть кусочек праздничного хлеба и яичко. Ведь когда человек постится, говорит диетолог, «нужно думать о душе, а не о желудке».

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