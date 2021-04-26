Заработок на кофе: россияне хотят развивать бизнес в сфере общественного питания

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более четверти россиян для собственного бизнеса выбрали бы сферу общественного питания. К соответствующему выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» по итогам опроса 2,7 тыс. человек. О том, что категория «Общественное питание» наиболее привлекательна для открытия собственного бизнеса, свидетельствуют и данные поиска Яндекса. Аналитики компании изучили запросы со словами «как открыть» за последние два года: кафе, кофейни и пекарни вошли в десятку наиболее привлекательных видов бизнеса за 2018-2020 гг.

Последние несколько лет в России наблюдается настоящий кофейный бум, чашка хорошего кофе для многих становится продуктом первой необходимости, и число желающих заработать деньги на продаже крепкого ароматного напитка растет. Форматы предприниматели выбирают самые разные от магазинчиков с зерновым кофе на развес и готовыми напитками до небольших кофейных островков на пешеходных улицах. Формат определяет необходимый объём стартовых вложений. Прежде всего это аренда и ремонт помещения, покупка или аренда оборудования, приобретение мебели, закупка зерна и посуды, коммунальные платежи и заработная плата.

Рынок кофе сегодня высококонкурентный, и у новых проектов есть шанс на успех только при высоком качестве напитка. На старте достаточно трех видов наиболее популярного зерна разной обжарки. Среди востребованных напитков — американо и капучино. Оба готовятся на основе эспрессо. Часто в меню добавляют какао и горячий шоколад, летом — прохладительные напитки, например, лимонады. Повышают доходность бизнеса дополнительные позиции в виде сладостей и выпечки.

Средний срок окупаемости кофеен год-два. Киоск с кофе, например, в виде кофейного стаканчика, каких много в любом городе, при правильном выборе локации и разумном ценообразовании окупится за полгода. Главное — отличаться от конкурентов, например, атмосферой заведения или выбором сортов, и продавать качественный кофе. При этом важен не только вкус напитка, но и, например, удобные держатели для стаканчиков, плотно закрывающиеся крышечки.

Что касается вкуса напитка, то здесь ответственность распределяется между бариста и техникой, которая приобретена для приготовления кофе. Если заведение делает ставку на быстрое обслуживание и продажу кофе «с собой», то инвестируют в кофемашину. Если кофейня рассчитывает на гурманов, предлагает много сортов кофе и разные способы его приготовления, то ищут специалиста. В обязанностях бариста не только приготовление кофе, но и общение с клиентом.

Желающим зайти в кофейный бизнес стоит рассмотреть франшизу. Здесь большинство расчетов уже проведены, подобрана техника и рецептура. Франчайзер поможет с обучением персонала, рекламой, подбором локации.

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