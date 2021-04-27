Классическая обувь и брюки: что с чем сочетать

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Классический брючный костюм — универсальное решение для деловых встреч, официальных мероприятий. Иногда корпоративный дресс-код предполагает рубашку, брюки и пиджак и, соответственно, подходящую деловому стилю обувь. Подходы к выбору обуви для брючного костюма, отличаются степенью консервативности. Общее же правило таково: чем строже деловой костюм, тем строже должна быть пара ботинок, которые вы с ним надеваете.

Наиболее консервативный выбор — туфли-оксфорды (с закрытой шнуровкой) без брогирования (декоративной перфорации) с отрезными мысами или с мысами без швов, то есть выполненные из одного куска гладкой кожи. Такая обувь черного, темно-коричневого или бордово-коричневого цвета оптимально подходит к костюмам-тройкам.

Допустимым вариантом под строгий деловой костюм считаются дерби (с открытой шнуровкой) без брогирования с простыми мысами без швов из гладкой кожи. Менее уместны дерби с отрезными мысами. Если деловой костюм не слишком официален, то его допускается сочетать с туфлями с декоративной перфорацией.

Выбор в пользу той или иной модели классической мужской обуви может быть и менее консервативным, благо в современных деловых кругах требования к внешнему виду мягче, нежели в середине прошлого века. Сегодня консультанты по стилю предлагают сочетать с классической деловой одеждой обувь без шнурков, что ранее считалось недопустимым. Это могут быть лоферы, монки, ботинки челси.

«Монки можно узнать по ремешку с одной или двумя пряжками, который застегивается на внешней берце. Монки с одной пряжкой — это модель single strap monk, в ней язычок обуви закрывается довольно узким ремешком. Модель с двумя пряжками называются double strap monk», — рассказывает специалист по ассортименту магазина FineShoes.

Лучше всего монки подходят к костюмам из легких тканей, к зауженным брюкам.

Классическая обувь и льняные брюки

Весенне-летний льняной костюм с брюками со стрелками будет хорошо смотреться с лоферами, монки, туфлями с открытой шнуровкой из замши или гладкой кожи. Для льняных брюк без стрелок подойдут топсайдеры — ботинки родом из Америки со шнуровкой и полукруговым швом на союзке.

Ботинки под твидовые и вельветовые брюки

Если лен считается вариантом летним, то твид больше подходит на сезон холодов. Ткань эта неформальная и допускает неконсервативного подхода при выборе ботинок.

«Твидовые брюки и костюмы отлично гармонируют с туфлями с раздвоенными мысами, с полными брогами, а также с теми туфлями и ботинками, что брогированием не снабжены, но обладают открытой шнуровкой», — говорит американский имиджмейкер, писатель Майкл Антон.

С брюками из твида сочетаются ботинки с перфорацией, например, коричневые оксфорды из кожи или замши формата brown full brogues. Такая же обувь подойдет к брюкам из вельвета. С вельветовыми брюками без стрелок также носят ботинки чакка и дезерты, челси, замшевые дерби.

Цветовые сочетания

Главное правило, от которого стоит отталкиваться, сочетая классические брюки с классическими ботинками, — обувь должна быть темнее брюк. Универсальность черной пары классической обуви потребители переоценивают. Например, они крайне неуместны со светлыми летними брюками. Действительно универсальным вариантом считается коричневая обувь, которая играет роль надежного компаньона для костюмов серого, коричневого, синего цвета. Черные классические брюки (костюм, смокинг, фрак) комбинируют исключительно с черными туфлями. Эта же рекомендация относится и к насыщенно-серым костюмам. К комплекту умеренно-серого цвета подойдут тёмно-коричневые или бордово-коричневые туфли или ботинки. С коричневыми и рыже-коричневыми ботинками гармонируют костюмы оливкового цвета, цвета хаки.

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