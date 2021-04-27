В магазинах столицы начали принимать старые батарейки

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Столичные компании пытаются решать экологические проблемы. Так, торговая сеть «Пятерочка» установила в 25 магазинах Москвы и Подмосковья контейнеры для приема использованных батареек. Теперь сдать отработанные элементы питания на переработку могут жители Центрального района столицы, Отрадного, Конькова, Чертанова, Бутова, Коптева, Марьина и Новой Москвы, а также Химок, Дмитрова, Домодедова, Балашихи, Реутова и Долгопрудного.

Сдать в специальные контейнеры можно батарейки любого типа. По мере наполнения содержимое транспортируется для утилизации на завод группы компаний «Мегаполисресурс», ведущее предприятие по переработке элементов питания и электронного лома. На заводе используется наиболее эффективный способ утилизации, благодаря которому 94 процента материалов марганцево-цинковых батареек снова используются в качестве сырья.

— Мы активно реализуем проекты, направленные на сохранение окружающей среды, и видим, что они получают хороший отклик у наших гостей, — пояснил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев. — В 2020 году нам удалось собрать и передать на переработку более 900 кг элементов питания, а в начале этого года мы значительно увеличили количество пунктов приема батареек и сможем сдавать в переработку еще больше. Такими проектами мы формируем новые полезные привычки, благодаря которым, уверен, все большее количество жителей нашей страны будут ответственнее относиться к природе.

На сегодняшний момент сбор использованных батареек сеть магазинов осуществляет также в Челябинске, Казани и Самаре. Всего в магазинах сети, включая Московский регион, установлено 77 боксов.

— Любой крупный современный бизнес — социально ответственный, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Дело в том, что корпоративная социальная ответственность напрямую влияет на успешность бизнеса. Именно поэтому даже в кризисный период компании не бросают заниматься благотворительностью, хотя и могут пересматривать свои подходы и бюджеты.

Эксперт напомнил, что с начала 2020 года в России введен раздельный сбор мусора. Однако собирают в основном бумагу, пластик, стекло и металл.

— Бытовую технику и батарейки выбрасывать, по большому счету, некуда. Поэтому инициативе бизнеса организовать пункты приема старых аккумуляторов можно только поаплодировать, — пояснил Кудрявцев.

Кстати, по статистике Роспотребнадзора, только в Москве в среднем ежегодно выбрасывается порядка двух тысяч тонн батареек. «Отдыхая» годами на свалке, корпус батарейки разрушается, и все токсичные соединения отправляются на волю. Они попадают в почву и грунтовые воды либо прямиком в атмосферу, если батарейку сожгли. И все вредные вещества — литий, свинец, ртуть, кадмий, никель — совершают долгое путешествие, отравляющее все на своем пути. Поэтому идея утилизации батареек — это фактически забота о нашем с вами здоровье. А еще — о здоровье наших детей, ведь мы пьем одну с ними воду и дышим одним воздухом.