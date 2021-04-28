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ВНЖ Греции за инвестиции: почему состоятельным мигрантам стоит обратить внимание на эту программу
Фото: Надежда Афанасьева, «Вечерняя Москва»

ВНЖ Греции за инвестиции: почему состоятельным мигрантам стоит обратить внимание на эту программу

Полина Французова

Общество

Еще несколько лет назад Греция находилась в глубоком финансовом кризисе, но уже сегодня падение экономики страны остановлено. Правительство страны крайне заинтересовано в привлечении иностранного капитала, поэтому предлагает финансово независимым лицам получить «Золотую визу» в обмен на инвестиции.

Соответствующая программа успешно работает с 2013 года. Чиновники отчитываются о ежегодном росте количества заявок на 30 %, что свидетельствует об успехе инициативы.

Подробное описание всех условий участия в программе представлено в миграционном агентстве. На оформление всех документов уходит порядка трех месяцев, инвестору разрешено выбирать схему вложения средств. По сравнению с аналогичными европейскими программами, предложение Греции отличается низким порогом входа — 250 000 €. И это далеко не все преимущества инвестиционной карты ВНЖ.

Особенности оформления вида на жительство Греции за инвестиции

Греческие чиновники предъявляют к претендентам на получение «Золотой визы» стандартные требования. Заявитель должен быть совершеннолетним и без судимости в прошлом. Инвестору разрешено вносить в заявку своих близких родственников:

• супругу или супруга (допустим гражданский брак);

• детей не старше 21 года (в статусе иждивенцев);

• родителей.

Источники дохода инвестора должны быть прозрачными, легальными и стабильными. Их будет проверять специальная независимая комиссия. На банковском счету заявителя должно быть не менее 24 000 €, а ежемесячный доход — от 2000 €. Все фигуранты заявки обязаны оформить полис медицинского страхования с покрытием на весь Европейский Союз.

Наиболее популярной схемой оформления «Золотой визы» является приобретение греческой недвижимости. Доступно несколько опций вложения средств:

• аренда гостиницы сроком на 5 лет;

• аренда апартаментов в комплексе туристической направленности на десятилетний срок;

• приобретение земельного участка под застройку или сельскохозяйственную деятельность на 5 лет;

• покупка ценных бумаг туристического комплекса на пятилетний срок.

Кроме того, инвестор может открыть депозит в местном банке и положить на него не менее 400 000 €, чтобы стать участником программы бизнес-миграции. Также можно купить пакет акций или облигации компаний, зарегистрированных в юрисдикции Греции, приобрести паи в местных инвестфондах на сумму от 400 000 €.

Процедура оформления ВНЖ Греции за инвестиции выверена до мельчайших деталей и предельно прозрачна.

Возможности, которые дает «Золотая виза» Греции

Среди неоспоримых преимуществ участия в программе бизнес-миграции Греции отдельно стоит отметить низкие цены на недвижимость хорошего качества и короткие сроки рассмотрения заявок. Чтобы сделки были финансово выгодными для мигрантов, правительство страны снизило налог на покупку жилья с 10 до 3 %. Такая ставка является рекордно низкой для Европы.

Греция не обязывает иностранных инвесторов проживать на территории страны какой-либо определённый срок. Это значит, что после получения карты ВНЖ вы можете даже не посещать страну. В то же время «Золотая виза» позволяет без дополнительных бюрократических сложностей перемещаться по Шенгенской зоне.

Еще один существенный плюс вида на жительство Греции, который часто упоминается, — это возможность оформления полноправного гражданства через 7 лет. Вместе с паспортом мигрант получает право постоянно находиться в Греции, переехать жить в любую страну Евросоюза, пользоваться социальными льготами для европейцев. Греческое гражданство позволяет без предварительного оформления визы пересекать границы 186 государств.

Дети инвестора могут поступать в европейские школы и вузы на общих основаниях, родители — лечиться в лучших клиниках Старого Света. Греция отличается высоким уровнем жизни, но при этом стоимость продуктов питания и тарифы на коммунальные услуги здесь несколько ниже, чем в других государствах ЕС. Это делает средиземноморскую страну удачным местом для формирования безопасного «запасного аэродрома» на случай кризисных времён.

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