Кулич — символ светлого праздника Пасхи. Украшаем куличи к светлому празднику

Фото: Василий Вдовин

В преддверии светлого праздника Пасхи миллионы людей по всему миру пекут и украшают ароматные и пышные куличи. Для учащихся третьего класса московской Университетской школы МГПУ администрация образовательного учреждения и специалисты комбината питания ООО «Вилмап» устроили интересное и актуальное мероприятие — мастер-класс по приготовлению и декорированию куличей.

Фото: Василий Вдовин

Занятие сопровождалось увлекательным рассказом об истории кулича. Оказалось, что это очень древнее кушанье, история которого насчитывает не одну тысячу лет. Когда-то давно это был просто пресный хлеб, который нельзя было есть никому, кроме священников, но теперь наряду с крашеными яйцами и творожной пасхой это любимое угощение на праздничном столе. Мы печем его уже не из пресного, а пышного сдобного теста, добавляя сладкий изюм, цукаты, орехи, покрывая глазурью, и торжественно ставим в центр праздничного стола в знак того, что на трапезе с нами присутствует воскресший Христос. Отношение к куличу, особенно освященному, уважительное: его бережно хранят, съедают до последней крошки, нарезают не вдоль, а поперек, чтобы оставшейся белоснежной «верхушкой» предохранять от высыхания оставшуюся часть.

Фото: Василий Вдовин

Следуя указаниям и примеру шеф-повара, ученики самостоятельно сформовали тестовые заготовки, аккуратно уложив их в формы. А когда ребята освоили навык обращения с тестом, их ожидала не менее важная задача — украсить уже выпеченные куличи. Ведущие объяснили, что пасхальный кулич — не просто лакомство, а символ весны, добра, воскрешения, обновления. Поэтому они должны быть увенчаны красивой верхушкой, создавая особо праздничное настроение.

Шеф-повар продемонстрировала порядок действий и поделилась профессиональными секретами. Например, традиционной технологией нанесения глазури, которая придает куличам белоснежную аппетитную шапку.

Фото: Василий Вдовин

Юные повара со всей серьезностью отнеслись к заданию, старательно следуя примеру наставников, внимательно прислушиваясь к советам.

В результате глазурь была нанесена аккуратно, на профессиональном уровне, декор и посыпка образовывали красивую и гармоничную композицию, и куличи приобрели желаемый, то есть праздничный и нарядный вид.

Без сомнения, на этом занятии ребята узнали много нового и интересного, приобщились к народным традициям прекрасного праздника, показали себя настоящими кулинарами и художниками, украсив своими руками главное лакомство на пасхальном столе. Готовое изделие ребята понесли домой. Они с нетерпением ждали момента, когда смогут порадовать и удивить своих родных куличом собственного приготовления.