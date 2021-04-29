Новые технологии помогут сделать дачный сезон комфортнее

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К началу майских праздников тысячи москвичей устремляются на дачи. Эта традиция остается неизменной с дореволюционных времен. Однако запросы дачников сегодня совсем другие, им уже недостаточно простого фанерного домика на участке в шесть соток. И тут на помощь приходят современные технологии, которые делают жизнь дачников куда комфортнее.

1. Септик. Чаще всего отсутствие удобств для изнеженных жителей мегаполиса, привыкших к комфорту, заставляет их сократить срок пребывания на даче. Однако установка круглогодичного септика (современной автономной канализации — прим. «ВМ») позволит сделать отдых за городом намного комфортнее. Простой септик на 1,5 кубометра оснастит дачный дом всеми необходимыми удобствами.

2. Конвектор. Майская погода переменчива. И тут на помощь дачнику (конечно, если в его загородном доме отсутствует газ) придут современные технологии в виде электрических конвекторов отопления. Эксперты рекомендуют устанавливать несколько слабых приборов в разных зонах дома, чтобы помещение прогревалось равномерно. На строение площадью 50 квадратных метров их может понадобиться до 5 штук.

3. Система полива. Полив любимых грядок отнимает немало времени. Но автоматические системы полива позволят вам больше драгоценных часов провести за чтением книг или приготовлением шашлыков. Проектирование и установка таких систем стоит сегодня не так дорого. Сам монтаж опытные специалисты осуществляют на обычном участке в шесть соток за день. Правда, стоит помнить, что на зиму систему придется законсервировать.

4. Спутниковое ТВ. Дачник не пропустит любимое ток-шоу или премьеру фильма, подключив у себя спутниковое телевидение. Например, МТС предлагает подключить дачникам комплекс из четырех услуг: спутниковое ТВ, где больше 232 телеканалов, мобильную связь, которая включает 600 минут разговора и безлимитный интернет на смартфоне, а также мобильный интернет для ноутбука с раздачей на другие устройства и подписку на онлайн-кинотеатр. Для этого комплекса также понадобится приобрести набор оборудования: спутниковую антенну и роутер.

5. Умный дом. Стабильный доступ в интернет сразу же позволяет любителям технических новинок внедрить в своем загородном коттедже элементы так называемого умного дома. Базовый комплект, включающий датчик движения, датчик протечки, датчик дыма, умную розетку и датчик температуры и влажности, доступен практически для любого дачника. При этом верхняя граница цены таких датчиков ограничена только глубиной кошелька заказчика и его запросами.