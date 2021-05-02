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Чужой маринад дороже: как сэкономить на мясе для пикника
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Чужой маринад дороже: как сэкономить на мясе для пикника

Александр Кудрявцев

Егор Пряников

Общество

Набор для приготовления шашлыка подорожал на 25 процентов, на днях сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД». «Вечерка» узнала у эксперта, как сэкономить на мясе для пикника.

Эксперты «Платформы ОФД» подсчитали, что в среднем минимальный набор для приготовления мяса на углях обойдется в 1958 рублей. В корзину товаров входят мангал, шампуры, древесный уголь, замаринованное мясо. Оценку проводили по средней стоимости набора с 1 по 15 апреля 2021 года. Больше всего подорожали мангалы — на 48 процентов. На втором месте средство для розжига — 43 процента. Замыкает тройку набор маринованного мяса — 15 процентов. Шампуры — всего лишь на пять процентов.

Но это не означает, что москвичам придется тратить в этом году больше денег на дачный отдых. Фудблогер и кулинар Виталий Покашеварим считает, что мясо обойдется гораздо дешевле, если мариновать его дома, а не покупать готовые наборы.

— Берите только шейную часть свинины. Для маринада понадобится три ингредиента: соль, перец и лук. Больше ничего не нужно. Уже с таким маринадом мясо получится вкусным. Есть любители добавить вино или другие ингредиенты. Но здесь все индивидуально. Для стандартного шашлыка достаточно классического маринада. Еще можно сэкономить на луке. Измельчите его в блендере. Так он даст достаточное количество сока, но при этом вам понадобится меньше луковиц, — рассказал Виталий Покашеварим.

Еще кулинар дал несколько советов по приготовлению уникального шашлыка. Если готовите куриное мясо, то с ним будет сочетаться приправа орегано. Шашлык из свинины можно посыпать копченой паприкой. Кроме того, мясо хорошо сочетается с соевым соусом.

Проверяем на ощупь и оцениваем цвет

Сотрудники Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по выбору мяса для приготовления шашлыков.

Москвичам посоветовали ничего не покупать у продавцов на трассах и в местах несанкционированной торговли. Происхождение мяса в таких торговых точках никто не контролирует. А значит, там могут продаваться части даже больных животных. Такое мясо может заразить человека сальмонеллезом, бруцеллезом и паразитарными заболеваниями.

Чужой маринад дороже: как сэкономить на мясе для пикникаФото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Лучше всего приобретать продовольствие на специализированных рынках и в магазинах. Проверить свежесть мяса очень просто. Достаточно надавить на него подушечкой пальца. Волокна продукта, который слишком долго хранился при комнатной температуре, будут рыхлыми. Это значит, что несвежее мясо не сможет принять изначальную форму после надавливания.

Стоит обратить внимание и на цвет продукта. Мясо может быть как светло-красным, так и темно-бордовым. Это зависит от возраста животного. Иногда из-за выделения йода возникают темные прожилки. Для человека они не несут опасности. Зато мяса с зеленым оттенком нужно избегать. Нерадивые продавцы будут убеждать вас, что такой эффект вызван процессом окисления на воздухе. Но это далеко не так. Будьте уверены, что перед вами испорченный продукт.

Цвет сала тоже может подсказать, что мясо уже перележало. Если жир ярко-желтый или бурый, то животное, скорее всего, болело. Такое мясо употреблять в пищу нельзя. Еще на поверхности сала не должно быть никакой влаги. Более подробные рекомендации размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.

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Шашлыкотдых и развлечениямясо
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