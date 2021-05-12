У кого из знаков зодиака есть уникальный дар колдовать

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня, в День девяти целителей, выясняем вместе с астрологом, у кого из знаков зодиака есть уникальный дар лечить окружающих, колдовать, предсказывать и видеть будущее.

Овен

Овны не обладают способностями к целительству, однако у них есть более мощное оружие — энергетика, настолько мощная и сильная, что окружающие люди поневоле заряжаются, напитываются позитивом и ощущают душевный подъем. Чаще всего этого хватает как для улучшения самочувствия, так и для рабочего тонуса.

Телец

Тельцы исцеляют окружающих деньгами. Да, они как никто чувствуют и видят материальный потенциал и могут направить энергию человека на достижение очень конкретных целей, выраженных в денежных знаках. Для многих это бальзам на душу, ведь финансы нас делают очень даже счастливыми. Кстати, не стоит злить Тельцов — все, что они вам пожелают негативного, сбудется.

Близнецы

Близнецы умеют исцелять душевные раны, приводить в порядок пострадавших от несчастной любви. Они так умело и правильно находят нужные слова и интонации, что ты невольно им веришь и начинаешь мыслить позитивно. Близнецы поэтому часто обращаются к заговорам, гаданиям, техникам предсказания.

Рак

Раки со своей гиперчувствительностью к людям, окружению, пространствам могут считаться настоящими провидцами. Они словно заглядывают в душу людям и считывают все, что происходит. Многих это так поражает, что Раки им кажутся небожителями. Хотя на самом деле у них просто отличная интуиция и неплохие знания в психологии.

Лев

Львов не интересует здоровье окружающих, зато любовные дела и карьерные — очень даже. В этом они сильны и делают прекрасные успехи. Львы могут делать заговоры на финансовое благосостояние и счастливый семейный союз, привлекать спонсоров к проектам, помогать бизнесменам. На этом они сами хорошо зарабатывают. Главное — не пускаться в самолюбование, а то все силы растеряются.

Дева

Девы обладают невероятным аналитическим мышлением, их занимают возможности предсказания и сбора информации об объекте. Карты таро для этого идеальны. Девы — неплохие психологи и манипуляторы, умеют показать свой серьезный подход, это располагает окружающих. Еще Девы могут предсказать счастливый лотерейный билет.

Весы

Весам подвластны как раз природные стихии, которые они изучают, учатся управлять этими знаниями во благо. Прекрасно помогают людям, постоянно страдающим от магнитных бурь, мигреней, всего, что связано с лунными циклами. Астрология тоже интересует Весов. Причем все полученные знания они используют во благо людей. Даже если это любовные привороты.

Скорпион

Со Скорпионами надо всегда держать ухо востро. Их энергетика способна изменить жизнь человека кардинально. Они словно околдовывают и внушают нужную им информацию. Отлично справляются с любыми психосоматическими болезнями, используют разные ритуалы. Важно, что не всегда Скорпионы играют на светлой стороне. Темная магия им тоже подвластна.

Стрелец

Стрельцов меньше всего волнуют вопросы потусторонних сил, магических возможностей. Они рассчитывают на себя, свою логику и знания. Благодаря отличной интуиции и начитанности могут толковать сны и давать советы в любой из областей жизни. Люди к ним тянутся как раз из-за такого здравомыслия.

Козерог

Козероги любят цифры, им легко и хорошо дается нумерология. С помощью нее они могут ответить на любой вопрос, найти отгадку, предсказать будущее. Они великолепно чувствуют природные явления, стихии. Также Козероги любят карты таро — анализировать и давать четкую информацию вопрошающему.

Водолей

У Водолеев необычное и яркое сочетание дара предвидения и творческого подхода. Они придумывают обряды, видят знаки, находят логические цепочки и интуитивно — ответы. К ним приходят за советом и поиском решений. А Водолеи рады стараться, причем не денег ради, а для морального удовлетворения.

Рыбы

Рыбы обладают способностями и в целительстве, и в любовной магии. Созидают, противостоят разрушениям. Рядом с ними человек приходит в себя, болезни отступают, в душе устанавливается мир и согласие. Также Рыбки настоящие ведьмы: они используют дары природы с пользой для человека.

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