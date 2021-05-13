Купить SIM-карту теперь можно на виртуальном рынке

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Бизнес активно осваивает широкие возможности интернет-торговли. Так, оператор мобильной связи Tele2 запустил продажи SIM-карт на Яндекс.Маркете. Проект стартовал в Москве и Ростове-на-Дону. Причем пользователи онлайн-платформы смогут приобрести тарифный план по цене ниже обычной.

Компания первой на телеком-рынке заключила прямой договор с единой платформой для взаимодействия онлайн-покупателей с продавцами и производителями. Число активных пользователей маркетплейса сейчас составляет 7,7 миллиона. С выходом на него сотовый оператор укрепил присутствие в цифровых каналах подключения и сохранил сверхбыструю доставку SIM-карт за счет логистических и складских ресурсов партнера.

Для покупки SIM-карты на сайте маркетплейса необходимо зайти в раздел каталога «Цифровые товары» или ввести соответствующий запрос в поисковую строку сервиса.

После добавления SIM-карты в виртуальную корзину маркетплейса покупателю будет доступен любой удобный способ доставки: курьером, самовывозом в постамате или пункте выдачи, а также почтой. Заказ привезут на следующий день. Оплатить его можно банковской картой онлайн или наличными курьеру при получении. Активация SIM-карты осуществляется самостоятельно с помощью мобильного приложения оператора.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, рассказывает:

— Маркетплейсы объединили в себе ключевые аспекты комфортного и осознанного интернет-шопинга: широкий ассортимент товаров и мониторинг их наличия, удобство оплаты и доставки заказов, возможность выбрать наиболее выгодную цену, а также множество оценок и отзывов пользователей. Эти очевидные преимущества онлайн-торговли актуальны и при выборе мобильного оператора, чем и обусловлен старт продаж наших SIM-карт на известном маркетплейсе. Мы традиционно поддерживаем образ жизни своих абонентов, и выстраивание партнерских отношений с экосистемой продуктов Яндекса — логичный и закономерный шаг в сторону улучшения клиентского опыта и закрепления цифровых привычек в потребительском поведении клиентов.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев уточняет:

— Торговля сейчас все активнее мигрирует в интернет, причем наибольшее число покупок совершается именно на маркетплейсах — самых крупных торговых площадках. Неудивительно, что два крупных оператора — сотовый и торговый — стали сотрудничать. Это взаимовыгодно и удобно для клиентов.