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Банковская группа «Открытие» завершила первый квартал текущего года с многомиллиардной прибылью
Фото: freepik.com

Банковская группа «Открытие» завершила первый квартал текущего года с многомиллиардной прибылью

Михаил Петров

Общество

Компания опубликовала отчет за I квартал 2021 года. Чистая прибыль группы составила 12,8 миллиарда рублей. Совокупные активы банковской группы с начала года увеличились на 2 процента. Объем работающих активов составил 69 процентов.

В структуре активов доля кредитного портфеля продолжила расти и достигла 49 процентов от активов. Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32 процента от совокупных активов группы.

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился на 9 процентов. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 11 процентов. Объем кредитов, выданных корпоративным клиентам в первом квартале 2021 года, вырос на 33 процента, представителям малого и среднего бизнеса — на 6 процентов, розничным клиентам — на 3 процента.

Средства клиентов, являющиеся основным источником фондирования для банковской группы, увеличились на 3 процента, достигнув суммы 2037 миллиардов рублей. Следует отметить, что при этом средства юридических лиц выросли с начала года на 8 процентов. Объем средств физических лиц остался неизменным на уровне 1088 миллиардов рублей.

Рентабельность капитала за 3 минувших месяца составила 12,9 процента. Общий норматив достаточности капитала группы составил на 31 апреля 14,6 процента при регулятивном капитале в размере 439 миллиардов рублей.

— Первый квартал 2021 года стал для нас весьма успешным, — рассказал президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. — Прибыль группы по его итогам составила 12,8 миллиарда рублей, в то время как по итогам I квартала 2020 года было получено прибыли всего 823 миллиона рублей. Этот рост обеспечен за счет увеличения чистого процентного дохода по сравнению с первым кварталом 2020 года на фоне растущей доли кредитного портфеля в активах группы и улучшения его качества.

Постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяют нам наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал. Также в первом квартале банковская группа участвовала в запуске двух масштабных бизнес-проектов с большим экономическим потенциалом — первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса в Выксе и производства мелованного картона ГК «Кама» в Краснокамске .

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