Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Круглый стол «Психология семейной жизни»
Фото: Александр Кожохин

Круглый стол «Психология семейной жизни»

Эвелина Василькова

Общество

В четверг, 13 мая, в студии сетевого вещания «Вечерка–ТВ» прошел круглый стол «Психология семейной жизни» в рамках проекта «Ступени семейного счастья». Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Участниками круглого стола стали:

Яковлева Татьяна Владимировна — председатель РОО Семейный клуб «Перово»

Орехов Руслан – ведущий «Вечерняя Москва»

Гримальская Юлия Валентиновна – директор ГБУ г. Москвы Центр социальной помощи семье

Раткина Марина Петровна – психолог центра социальной помощи семье и детям «Диалог»

Игнатова Екатерина Анатольевна — основатель московского отделения движения «Матери России», глава муниципального округа Марьина роща

Ферштей Мария Владимировна – Психолог социальной сферы, ГБУ СРЦ «Возрождение»

Круглый стол: «Психология семейной жизни»

Читайте также: Семинар «Папа может. Ответственность в семье и воспитании»

Мероприятия «Ступени семейного счастья»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Все мнения
О проекте