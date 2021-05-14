Круглый стол «Психология семейной жизни»
В четверг, 13 мая, в студии сетевого вещания «Вечерка–ТВ» прошел круглый стол «Психология семейной жизни» в рамках проекта «Ступени семейного счастья». Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Участниками круглого стола стали:
Яковлева Татьяна Владимировна — председатель РОО Семейный клуб «Перово»
Орехов Руслан – ведущий «Вечерняя Москва»
Гримальская Юлия Валентиновна – директор ГБУ г. Москвы Центр социальной помощи семье
Раткина Марина Петровна – психолог центра социальной помощи семье и детям «Диалог»
Игнатова Екатерина Анатольевна — основатель московского отделения движения «Матери России», глава муниципального округа Марьина роща
Ферштей Мария Владимировна – Психолог социальной сферы, ГБУ СРЦ «Возрождение»
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