«Проходит через стекла»: что делать при встрече с шаровой молнией

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Шаровые молнии могут проходить бесследно сквозь стекла и достигать размеров до нескольких метров. Они образуются в период гроз, который начинается с мая и длится до осени. В столице шаровые молнии фиксируют нередко. «Вечерняя Москва» поговорила с учеными и узнала особенности явления и о том, что делать при встрече с ним.

Академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков говорит, что появление шаровых молний в столице не редкость. Особенно с мая по август. Столкнуться с явлением можно и осенью, но вероятность уже ниже.

— Август — основное время. Оно совпадает с максимальной активностью гроз: конец июля — начало августа, — говорит Бычков.

По его словам, шаровая молния может быть любого размера. Бывают маленькие — от одного сантиметра, средние — около 20 сантиметров и большие — до нескольких метров.

— Может и в окно влезть, причем в двухметровое. Сжимается, как воздушный шар, и проходит. Шаровая молния проходит и через стекла, даже часто не оставляя следов. Она как капля стекает, растекается, — говорит академик.

Он добавляет, что среднее время жизни молнии (маленькой и средней) не больше 30 секунд. Большие же могут жить и до нескольких минут.

Ученый, специалист по шаровой молнии Сергей Уйманов в свою очередь рассказывает, что вероятность встречи в Москве с шаровой молнией есть, «но она — одна тысячная процента».

Как спастись?

При встрече с шаровой молнией Бычков советует «не терять голову». Нужно застыть на месте, не двигаться, ни в коем случае не махать руками, не пытаться поймать молнию или потрогать ее металлическими предметами.

— Может пробить заряд на человека. Нужно вести себя очень осторожно, будто увидели дикого зверя, затаиться, — добавил академик.

Он говорит, что молния может или распасться, или улететь, или просто погаснуть. Однако есть риск, что она может и взорваться. Заранее предсказать, как объект себя поведет, невозможно.

Уйманов отмечает, что, если допустить резкое движение, поток воздуха может увлечь шар за человеком, и тот будет следовать за ним до тех пор, пока не угаснет.

— Чаще всего они не взрываются. Это редкий случай. Обычно энергия у них кончается и они затухают, — говорит ученый.

Однако он отмечает: если молния взорвется, то это может привести к тому, что человек получит ожоги или загорится помещение.

— Бояться шаровых молний не надо, важно сохранять спокойствие. Обычная молния — это серьезно, особенно, если находитесь в воде, около высоких зданий и предметов, около деревьев, — сказал ученый.

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