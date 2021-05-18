Дни Республики Карелия в Москве: чем край тысячи озер готов привлекать инвесторов и туристов

Музей-заповедник «Кижи» / Фото: Пресс-служба главы Карелии

20 мая в столице начнется двухдневный праздник края озер и лесов — Дни Республики Карелия. Программа мероприятия, посвященного вековому юбилею северного региона, обещает быть насыщенной.

— Дни Республики Карелия пройдут в Москве уже не впервые, но именно в этом году их проведение для нас особенно важно, — рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. — В 2020-м, когда Карелия отмечала 100-летие образования, праздник в Москве пришлось отменить из-за коронавируса. В этот раз пандемия вновь вмешалась в наши планы: яркое событие — ярмарка «Пробуем Карелию на вкус», где карельские рестораны, турфирмы и товаропроизводители готовились представить свои продукты — из-за усложняющейся эпидемической обстановки не состоится. Но все же жители и гости Москвы, предприятия и организации смогут познакомиться с самобытной культурой и инвестиционным, экономическим и туристическим потенциалом Карелии, погрузиться в удивительную атмосферу северного края.

Карельская выпечка / Фото: Пресс-служба главы Карелии

Начнется праздник с церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также важным мероприятием станет подписание Программы сотрудничества между руководством Республики Карелия и столичным правительством.

— Программа направлена на дальнейшее развитие кооперационных связей с Москвой, как в торгово-экономической, так и социальной сферах — здравоохранении, культуре, образовании, спорте, — уточнил Парфенчиков. — Москва для нас — важный и ключевой партнер. Карелии интересен опыт столицы в привлечении инвестиций, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, здравоохранения. В то же время и нам есть, что предложить Москве.

Одна из целей проведения Дней Республики Карелия в столице — привлечение инвесторов. Весь потенциал региона будет представлен в Торгово-промышленной палате. Здесь пройдет выставка «Северная звезда», рассказывающая о крупных предприятиях лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, о судостроительных и машиностроительных предприятиях, предприятиях рыбной и пищевой промышленности, основных туристических доминантах Карелии.

Водопад Кивач / Фото: Пресс-служба главы Карелии

— Участников презентации познакомят с основными конкурентными преимуществами и факторами инвестиционной привлекательности нашей республики, а также условиями, созданными в регионе для эффективного ведения бизнеса, — продолжает Парфенчиков. — Представим информацию о мерах поддержки инвесторов, о приоритетных направлениях и перспективных объектах для инвестирования, а также о льготах и преференциях для резидентов Арктической зоны, познакомим участников с реализованными и планируемыми к реализации инвестпроектами. Так, например, в отраслевом разрезе перспективными направлениями для инвестирования в республику являются проекты по интенсивному освоению природного потенциала Карелии, к которым, в частности, можно отнести разработку месторождений полезных ископаемых, переработку древесины, деревянное домостроение. А представители камнеобрабатывающих предприятий расскажут о возможностях применения карельского камня, обладающего широчайшей палитрой и отличными свойствами, в различных сферах деятельности.

Здесь же, в торгово-промышленной палате, можно будет приобрести изделия карельских ремесленников из дерева, камня, глины и других материалов. Тематические фотовыставки позволят гостям получить самую подробную информацию о местных товарах и услугах. Так, фотовыставка «Сделано в Карелии» расскажет о товарах, удостоенных этого знака. Речь идет об икре и рыбе, ягодах и карельском меде, дикоросах и мясных деликатесах. А фотовыставка «Туристический потенциал» представит разные варианты отдыха в Карелии.

Карельские ягоды / Фото: Пресс-служба главы Карелии

— Мы рассчитываем на тесные взаимоотношения Москвы и Республики Карелия в туристической отрасли, — говорит Парфенчиков. — От Москвы до Петрозаводска всего одна ночь пути или полтора часа полета, а Карелия сегодня готова предложить разные виды отдыха. Карелию по праву называют краем тысячи озер, здесь находятся самые большие озера Европы — Ладожское и Онежское. Для нас важно, чтобы как можно больше москвичей могли отдыхать в Карелии и посетить уникальные культурные объекты — Кижи, Валаам, горный парк «Рускеала» и другие.

Горный парк «Рускеала» / Фото: Пресс-служба главы Карелии

Путешествие в Карелию — отличная альтернатива заграничным курортам даже для искушенного туриста. 59 региональных компаний организуют туры в высокие сезоны и в межсезонье, охватывая при этом все районы республики.

— В этом году у нас появится несколько новых интересных туробъектов и маршрутов, — проанонсировал Парфенчиков. — Так, в Приладожье в поселке Кирьявалахти на территории знаменитого «Дома композиторов» введут в эксплуатацию лесной отель и кафе «Рантала», а в поселке Рантуэ начнет принимать туристов часть апарт-отеля «Кружево».

Для поклонников глэмпинга — нового вида экотуризма, предполагающего отдых в формате «все включено» на природе, — организуют модные современные места отдыха. А семьям с детьми придется по вкусу маршрут «Ожившие легенды Заонежья» с анимационными программами в деревнях Шуньга, Толвуя, Ламбасручей и посещением острова Кижи. Этот тур планируют запустить в ближайшее время. Также из туристических новинок — межрегиональный маршрут «Трасса М18», охватывающий все знаковые достопримечательности Ленинградской области, Карелии, Кольского полуострова и Мурманска.

Увидеть Карелию глазами известных фотографов смогут гости еще одной тематической фотовыставки, которая откроется 20 мая на Старом Арбате и будет работать до 19 июня. Каждый снимок снабжен QR-кодом, отсканировав который можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию.

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» / Фото: Павел Койвистолайнен

Главным культурным событием Дней Карелии в Москве станет гала-концерт мастеров искусств «От традиции до современности» в Московском международном Доме музыки. В программе — выступления хора Валаамского монастыря и Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле». Удивит гостей и проект «Лодкаструн»: зрители услышат, как звучит настоящая лодка, если прикрепить к ней струны и превратить в резонатор. Также во время концерта будет представлен своеобразный «музыкальный винегрет» — совместное звучание инструментов, принадлежащих к разным музыкальным направлениям — органа и традиционных карельских инструментов кантеле и йоухикко.