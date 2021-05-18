Астролог назвала лучшие дни для похода в салон красоты в июне

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Наверняка каждая девушка может поделиться историей о том, как отправилась в парикмахерскую «подровнять кончики», а вышла оттуда в полном отчаянии. Неприятный результат может ожидать не только после стрижки, но и после окрашивания. Астролог Галина Янко всегда рекомендует в вопросах преображения следовать лунному календарю. Она назвала лучшие дни июня для похода к парикмахеру.

2 июня — день подойдет для восстановления структуры волос. Ботокс, кератин или коллаген поспособствуют ускорить рост, укрепить корни, улучшить структуру и качество волос. Лечение сделает их гладкими и блестящими.

5 июня — удачный день для прически. Отдайте предпочтение легкой укладке или локонам. Не стоит менять свой образ полностью, но незначительные изменения пойдут на пользу. Это повысит вашу женскую энергию и подарит прилив жизненных сил.

13 июня — удачный день для стрижки. Особенно хорошо, если вы чувствуете, что необходимо избавиться от доли невезения. Новая стрижка поможет наладить личную жизнь и улучшить финансовое положение.

15 июня — в этот день рекомендуется уделять внимание восстановлению волос. Процедура «Счастье для волос» поможет наполнить луковицы силой и здоровьем. Повысит ваш авторитет в обществе и привлечет новые знакомства.

17 июня —если вы хотите привлечь в свою жизнь новых людей или встреть любовь, то отдайте предпочтение этому дню. Он идеально подходит для стрижки и окрашивания. Люди, решившиеся на эксперименты с волосами, почувствуют благоприятные изменения. Новая стрижка поможет отпустить старые обиды и начать новую жизнь. Сложное окрашивание повысит вашу значимость в коллективе, а стороны противоположного пола получите массу комплиментов.

18 июня — благоприятный день для стрижки волос. После стрижки улучшится структура волос, они будут лучше расти, приобретут здоровье и силу. Вам станет легче налаживать контакты с людьми, повысится интеллектуальное мышление.

20 июня — в этот день будут удачны изменения цвета волос. Обновление принесет удачу и благополучие. Внимание со стороны мужчин усилится. Новый цвет волос придаст сил и уверенности.

25 июня — все изменения с волосами в этот день будут удачными. Можно делать окрашивания, стрижки и маски. Поход к парикмахеру благоприятно повлияет на ваше самочувствие и улучшит положительную энергетику.

26 июня — день ярких экспериментов, идеальный для любительниц экстремального преображения. Поход к парикмахеру поможет внести яркость и активность в серые будни. Состояние организма после изменений придет в тонус, повысятся жизненные силы и энергия.

29 июня — благоприятный день для создания красоты. Можно делать объемные прически — это принесет счастье в личную жизнь. Изменения в этот день подарят массу положительных эмоций.

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