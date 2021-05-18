Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астролог назвала лучшие дни для похода в салон красоты в июне
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Астролог назвала лучшие дни для похода в салон красоты в июне

Василий Плиткин

Общество

Наверняка каждая девушка может поделиться историей о том, как отправилась в парикмахерскую «подровнять кончики», а вышла оттуда в полном отчаянии. Неприятный результат может ожидать не только после стрижки, но и после окрашивания. Астролог Галина Янко всегда рекомендует в вопросах преображения следовать лунному календарю. Она назвала лучшие дни июня для похода к парикмахеру.

2 июня — день подойдет для восстановления структуры волос. Ботокс, кератин или коллаген поспособствуют ускорить рост, укрепить корни, улучшить структуру и качество волос. Лечение сделает их гладкими и блестящими.

5 июня — удачный день для прически. Отдайте предпочтение легкой укладке или локонам. Не стоит менять свой образ полностью, но незначительные изменения пойдут на пользу. Это повысит вашу женскую энергию и подарит прилив жизненных сил.

13 июня — удачный день для стрижки. Особенно хорошо, если вы чувствуете, что необходимо избавиться от доли невезения. Новая стрижка поможет наладить личную жизнь и улучшить финансовое положение.

15 июня — в этот день рекомендуется уделять внимание восстановлению волос. Процедура «Счастье для волос» поможет наполнить луковицы силой и здоровьем. Повысит ваш авторитет в обществе и привлечет новые знакомства.

17 июня —если вы хотите привлечь в свою жизнь новых людей или встреть любовь, то отдайте предпочтение этому дню. Он идеально подходит для стрижки и окрашивания. Люди, решившиеся на эксперименты с волосами, почувствуют благоприятные изменения. Новая стрижка поможет отпустить старые обиды и начать новую жизнь. Сложное окрашивание повысит вашу значимость в коллективе, а стороны противоположного пола получите массу комплиментов.

18 июня — благоприятный день для стрижки волос. После стрижки улучшится структура волос, они будут лучше расти, приобретут здоровье и силу. Вам станет легче налаживать контакты с людьми, повысится интеллектуальное мышление.

20 июня — в этот день будут удачны изменения цвета волос. Обновление принесет удачу и благополучие. Внимание со стороны мужчин усилится. Новый цвет волос придаст сил и уверенности.

25 июня — все изменения с волосами в этот день будут удачными. Можно делать окрашивания, стрижки и маски. Поход к парикмахеру благоприятно повлияет на ваше самочувствие и улучшит положительную энергетику.

26 июня — день ярких экспериментов, идеальный для любительниц экстремального преображения. Поход к парикмахеру поможет внести яркость и активность в серые будни. Состояние организма после изменений придет в тонус, повысятся жизненные силы и энергия.

29 июня — благоприятный день для создания красоты. Можно делать объемные прически — это принесет счастье в личную жизнь. Изменения в этот день подарят массу положительных эмоций.

Читайте также: Астролог рассказала, какие профессии подходят разным знакам зодиака

салоны красотыастрологженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте