За некачественное блюдо деньги вернет сервис доставки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В этом году в конкурсе «Московское качество» горожане впервые оценивают сервисы доставки готовой еды. Как выбрать лучший? На что при выборе обращать внимание?

Заказывать еду на дом или в офис удобнее всего, скачав на телефон приложение одного из сервисов.

— Лично я бы предложил скачать, для эксперимента, 3–4 приложения и, для начала, поискать там блюдо какого-то ресторана. Можно даже быстрого питания, — рассказывает исполнительный директор компании по доставке готовой еды Виталий Горюнов. — Если вы не можете быстро найти нужное вам блюдо — скажем, «Маргариту» из ближайшей пиццерии, — то приложение можете смело удалять.

Второе, на что нужно обратить внимание, — система бонусов и скидок.

— Все просто: чем больше блюд вы заказываете, тем больше должна быть скидка, — пояснил эксперт. — Плюс должна быть задействована программа лояльности: часто заказываешь — больше экономишь.

Немалую роль играет и время доставки. Оно, по словам Виталия Горюнова, зависит от многих факторов: популярности заведения, количества курьеров рядом с заведением, местоположения самого пользователя. Но в любом случае чем меньше время доставки, тем лучше.

— Я бы не советовал заказывать горячие блюда в заведениях, которые находятся дальше 1,5 километра от вашего дома или офиса, — пояснил «Вечерней Москве» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — Принцип простой: все горячее должно быть именно горячим, а не теплым. А иначе с доставкой и связываться не стоит.

Также, по мнению Игоря Бухарова, имеет смысл обратить внимание и на условия возврата некачественных, на ваш взгляд, блюд.

— Если блюдо вас не устраивает, агрегатор должен моментально вернуть заплаченные деньги. Именно агрегатор, а не ресторан, — пояснил Игорь Бухаров.

Также, по словам эксперта, важно, чтобы доставщик соблюдал санитарно-эпидемиологические требования. Так, например, температура супов, борщей и других первых блюд должна быть не меньше 75 градусов, вторых блюд — не менее 65 градусов. Температура закусок и холодных напитков (соки, компоты, морсы) может быть равна 7–14 градусам. Важно соблюдать и требования к упаковке. Так, она должна быть не токсичной и не выделять при нагревании вредные для здоровья человека вещества.

— Супы, соусы и другая жидкая еда должны быть надежно упакованной и не выливаться при транспортировке, — добавляет Виталий Горюнов. — В обязательном порядке упакованное блюдо должно поставляться клиенту в чистом и аккуратном виде.

По словам эксперта, заказывать домой или в офис лучше те блюда, которые вы пробовали будучи непосредственно в ресторане.

— Нередко случается, что клиенту не нравится вкус и он тут же строчит рекламацию — дескать, блюдо некачественное, — пояснил Виталий Горюнов. — Служба доставки возвращает ему деньги, а сумму вычитает из страховочного взноса, который делает ресторан, заключая договор с доставкой. Все это напоминает потребительский терроризм, от которого заведения общепита, кстати, серьезно страдают. Я призываю москвичей не путать плохой вкус и плохое качество продукции.

КСТАТИ

Москвичи при покупке готовых блюд все чаще сталкиваются с проблемой фишинговых сайтов — когда мошенники делают копию портала популярной службы доставки. Все полученные деньги, они, конечно, оставляют себе, а покупатель заказ не дождется. Чтобы избежать мошенничества, лучше скачать приложение сервиса доставки.

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