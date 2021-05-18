Перспективы карьерного роста: уникальный столичный проект по трудоустройству помогает выпускникам вузов и колледжей найти работу своей мечты

Будущий юрист Мария Старостина благодаря проекту «ВРаботе» знает, как составить грамотное резюме, пройти собеседование и найти работу в перспективной компании / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичному проекту «ВРаботе» нет еще и года, а 18 мая, во вторник, количество его участников превысило 20 тысяч человек. «Вечерняя Москва» выяснила, кто и как помогает молодежи в трудоустройстве.

Выпускница столичной школы № 2010, председатель студсовета университета кооперации Мария Старостина — девушка активная и деятельная. Ни одно мероприятие в родном вузе не проходит без ее участия, а сверстники часто обращаются к ней за советами и информацией, потому что она всегда держит руку на пульсе.

— Как только узнала о проекте «ВРаботе», сразу зарегистрировалась в этой группе, — рассказывает Мария. — Я уже давно раздумываю, как мне построить карьеру после вуза, поэтому все, что там было опубликовано о правильном написании резюме, об основных ошибках на собеседовании, показалось мне важным и полезным. Тем более в этом проекте есть еще видео с лекциями экспертов по трудоустройству. Помимо этого, на платформе также много информации о стажировках и вакансиях.

Проект «ВРаботе» был запущен специалистами Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Его цель — знакомить молодых специалистов с рынком труда, анонсировать мероприятия ярмарки вакансий и прочее.

— Ежедневно на нашей электронной платформе доступно более ста уникальных вакансий для молодых людей. Мы постоянно обновляем информацию, добавляя новые стажировки, лидерские программы, — рассказывает руководитель проекта «ВРаботе» Амир Сараков. — Когда только начинали, сами обзванивали столичных работодателей, выясняли, что они могут предложить выпускникам школ, студентам и молодым специалистам. Собирали информацию по крупицам, создавали базу, наполняли ее необходимой, актуальной информацией. Сегодня представители предприятий и организаций сами обращаются к нам в поисках сотрудников, а начинающие специалисты доверяют нашему проекту, так как у нас очень простой и удобный интерфейс, в котором ты можешь найти работу через несколько кликов.

По словам Саракова, чаще всего молодые специалисты не умеют составлять резюме, не знают, как вести себя на собеседовании, как преподнести себя и акцентировать внимание на своих личных качествах и сильных сторонах. Команда проекта с помощью обратной связи и при содействии компаний-партнеров этого проекта выявила и обозначила эти болевые точки рекрутинга и стала методично, с помощью экспертов и специалистов по кадрам обучать участников группы.

— На данный момент у меня производственная практика, — говорит будущий юрист Мария Старостина. — Поэтому пока не работаю, но по-прежнему изучаю все материалы на платформе «ВРаботе», и даже подобрала себе несколько вариантов трудоустройства на лето. Работа временная, но она мне поможет в будущем как профессионалу. Тем более что на платформе много интересной и полезной информации, которая психологически готовит тебя к разговору с потенциальным работодателем.

Такого же мнения и будущий программист Илья Петров.

— Хотел найти себе работу на лето, но не знал, с чего начать. Друг посоветовал этот проект. Оказалось, не обязательно общаться с сотрудниками платформы, я могу сам выбрать себе работу или стажировку. Я даже своему брату рекомендовал эту группу, хотя он еще в школе учится. Чем раньше освоит те навыки, о которых рассказывают в проекте, тем для него лучше. В Москве работа найдется каждому, главное — правильно ее искать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Проектом «ВРаботе» пользуются студенты и выпускники 98 университетов. Вакансии для студентов в возрасте от 16 до 25 лет предлагают свыше 100 крупных частных и государственных компаний. Самый большой спрос — более 70 процентов на вакансии в сферах HR и IT. В этом году школу оканчивают 67 926 учеников. Стажировки в крупных компаниях для новичков длятся от трех до шести месяцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

— Сегодня многие выпускники и студенты вузов сталкиваются с проблемой трудоустройства. Наша задача — помочь им эту проблему решить. Проект «ВРаботе», действующий в рамках проектного офиса «Молодежь Москвы», выполняет важную социально ориентированную миссию. Это эффективный инструмент поддержки столичной молодежи сегодня, который помогает не только информировать, но и обучать студентов правильному построению своей карьеры и профессиональному росту.

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