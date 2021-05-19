Кому из знаков зодиака нравится жара и грозы

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Во Всемирный день метеорологии вместе с астрологами выясняем, кому из знаков зодиака комфортно во время грозы, кто жить не может без солнца и какой климат подходит для жизни и отдыха.

Овен

Овнам нужен заряд энергии и тепла, лучшие и энергичные дни случаются, когда ярко светит солнце. Они расцветают и на всех транслируют свой настрой, заряжая позитивом. В пасмурную погоду превращаются в ужасных вредин. Овны страдают от перемен в погоде. Поэтому и отдыхать лучше там, где жарко и солнце не прячется за тучки.

Телец

Тельцам главное, чтобы не было слишком жарко или слишком холодно. Средняя температура — идеальна для их самоощущения. Тельцы обожают отдых в гамаке, прикрытом тенью листвы. Страны выбирают по этому же принципу: жариться на солнце их не заставить, а вот легкий ветерок в лаунж-зоне и отсутствие ярких лучей их очень устраивает.

Близнецы

Воздух как стих и я в жизни Близнецов занимает огромное место. Они не любят жаркую погоду, предпочитая отсидеться дома. Зато вечером, когда приходит прохлада, они отправляются на прогулку. Для отдыха им подходят места, где много пространства, наполненного кислородом, гуляет ветер. Например, горы. Рак Раки любят принимать и солнечные ванны, и душ из дождя. К переменам в погоде относятся спокойно, но меланхолия может их настигнуть в любой момент — от погоды это не зависит. Уютно они себя чувствуют в любой стране, при любом климате, если рядом близкие друзья, семья — это их греет и не дает расклеиваться.

Лев

Лев жить не может без хорошей погоды. Это его естественная подзарядка. Окружающие знают: пошел дождь — лучше ко Льву не подходить, надо переждать, пока настроение вернется в позитивное русло. Температура Львов мало интересует. Они могут и на крайний Север отправиться, если там будет солнце.

Дева

Девы жутко неприхотливые, им все равно, что творится за окном: гроза или палит солнце. У них всегда есть план, как избежать неприятностей в бытовом плане из-за погоды, и это их волнует больше. Метеозависимостью не страдают, а место для жизни выбирают не по климату, а по возможностям реализовать свои амбициозные планы.

Весы

Весам нужен свежий воздух всегда. Они не любят страны, где ветер — редкое явление. Неплохо переносят и жару, и холод. Они стараются почаще гулять, даже в плохую погоду дома их не посадишь. Отдых тоже выбирают там, где будет комфортная температура. Если Весам надо прийти в себя и снять стресс, то стоит отправиться в парк или лес, где точно много кислорода.

Скорпион

Этот знак отличается бесстрашием и любовью к острым ощущениям. Поэтому так любят, когда штормит, за окном ураган, град, дождь стеной или адская жара. На отдых они могут отправиться туда, где есть уникальные природные явления, например вулканы. Причем поедут, когда точно будет их извержение.

Стрелец

Стрелец привык плевать на обстоятельства и условия вокруг. Собрал вещи на все случаи жизни в рюкзак и отправился. Вся жизнь — путешествие, он привык к погодным передрягам, получает удовольствие от проявления стихий. Так Стрелец чувствует вкус жизни и строит новые планы.

Козерог

От Козерога вы никогда не услышите нытье про жару или плохую погоду. Они отлично себя чувствуют в холода, поэтому, как только выпадает первый снежок, отправляются в горы. Даже летние курорты они предпочитают посещать осенью или зимой. Так им легче дышится и веселее отдыхается.

Водолей

Водолеям надо жить у моря, на каком-нибудь курорте мечты. Там они себя чувствуют свободно — дышится легко, а загар появляется мягко и незаметно. В городском пространстве Водолеи не переносят жару, причем это влияет на состояние здоровья — важно следить за давлением. Лучше отсидеться дома, пока не придет прохлада.

Рыбы

Загадочные Рыбки любят, когда накрапывает дождь или бушует гроза, а они в это время сидят дома в пледике и мечтают, философствуют. Солнце не любят из-за воздействия ультрафиолета на кожу, поэтому прячутся как могут. Выбирают для отдыха места, где будет умеренный климат, как в центральной Европе.

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