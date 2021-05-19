Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

При выборе победителя конкурса организатор учитывает множество факторов, однако все равно систематически нарушаются сроки выполнения подписанного контракта. Причины бывают разными: от форс-мажорных обстоятельств до банкротства поставщика товара или услуги. Можно ли снизить риски невыполнения государственного или частного заказа, который был настолько важен, что его исполнитель выбирался на конкурсной основе?

Мерой снижения риска является добровольная сертификация, в частности — на соответствие стандарту СТО 01.064 00220722.2-2020 по системе Process Risk Assessment System (PRAS)*. Сертификат соответствия стандарту СТО подтверждает высокий уровень квалификации и надежности компании.

В случае жесткой конкуренции среди схожих по характеристикам и ценовому предложению компаний, организатор конкурса неизменно отдает преимущество тем, которые готовы добровольно проходить проверки и подтверждать благонадежность и деловую репутацию.

Преимущества сертификации СТО

Каждая организация, проводящая конкурсы, вырабатывает собственные критерии оценки участников. Прежде всего проверяют соответствие требованиям законов, после чего оценивают опыт предыдущих аналогичных работ, финансовое положение и т.д. Однако для проведения глубокого комплексного исследования часто нет времени и технической возможности, поэтому некоторые признаки того, что поставщик недостаточно надежен, могут ускользнуть. Наличие добровольных сертификатов указывает на то, что определенною область деятельности компании уже проверили независимые эксперты.

Компания, получившая сертификат СТО:

Получает эффективный инструмент для развития бизнеса и маркетинга, за счет увеличения числа выигранных конкурсов. Приобретает право использовать в маркировке знак соответствия стандарту, повышающий лояльность потребителей и контрагентов к выпускаемой продукции или производимым работам. Обладает конкурентными преимуществами в конкурсных отборах. Получает подтверждение статуса благонадежного поставщика услуг, производителя товара или исполнителя работ. Гарантирует исполнение обязательств по контракту за счет бесперебойного устойчивого производства.

Сертификат соответствия стандарту СТО оценивает риски непрерывности бизнеса поставщика. То есть раскрывает ту часть деятельности компании, которую особенно редко проверяют организаторы конкурсов, но которая в наибольшей степени влияет на шансы благополучного завершения работ по контракту.

Методика оценки соответствия стандарту СТО

Задача экспертов аккредитованного центра сертификации — убедиться в том, что производственные процессы организованы в полном соответствии с законами, правилами и нормами, а риск возникновения ситуаций, которые могут привести к остановке работ или приостановке деятельности предприятия, минимален.

Для сертификации СТО эксперты проверяют:

Организацию охраны труда, выполнение требований закона к конкретному виду производства. Соблюдение техники безопасности, применения средств индивидуальной защиты. Организацию внутреннего аудита, контроля за выполнением правил, соблюдением требований норм охраны труда и техники безопасности. Эффективности управления и контроля руководства технологических и рабочих процессов.

Сертификацию необходимо проходить ежегодно, что становится дополнительной гарантией того, что проведенный анализ производства соответствует ситуации на момент участия в конкурсе. Данные о предприятиях, получивших сертификат соответствия СТО, заносят в единый реестр.

*Оценка риска непрерывности бизнеса

На правах рекламы