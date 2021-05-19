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В Москве увеличили выпуск бензина, дизтоплива и битумов
Фото: Стоян Васев

В Москве увеличили выпуск бензина, дизтоплива и битумов

Никита Миронов  

Общество

Компании подводят итоги работы за первый квартал 2021 года. Так, например, Газпромнефть отчиталась о росте выпуска бензина на 4,3 процента на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и в Омске. В том числе на 17 процентов выросло производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100. Более чем на 9 процентов вырос выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива. В сравнении с первым кварталом 2020 года почти на 7 процентов НПЗ компании нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов.

Рост объемов производства обеспечили проекты программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в том числе пуск комплекса переработки нефти «Евро+» в июле 2020 года на Московском НПЗ.

— Компания продолжает развитие своих нефтеперерабатывающих активов: мы строим высокотехнологичные производственные комплексы, внедряем современные цифровые системы управления и планирования. Сейчас на наших российских НПЗ идут работы по проектам будущих комплексов глубокой переработки, которые обеспечат рынок дополнительным объемом современного топлива, — отметил директор дирекции переработки нефти и газа Газпромнефти Михаил Антонов.

бензиннефтьмнпз
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