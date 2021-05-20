Строительство домов из газосиликатных и газобетонных блоков

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

С наступлением весенне-летнего периода на загородных участках возобновляется строительство домов, бань и других необходимых помещений. Многие дачники задумываются над тем, какие материалы лучше всего подойдут для их будущих построек, а также в каком количестве и где их выгодно можно приобрести. В некоторых случаях для строительства на участке выбор делается в пользу газосиликатных или газобетонных блоков.

Дома из газосиликатных блоков

Этот вид блока представляет собой белый пористый материал, который изготовляется из бетона с добавлением алюминиевой пудры. Дома, построенные из газосиликатных блоков, имеют большое количество преимуществ:

Устойчивость к морозам. Это особенно актуально для тех, кто собирается возводить дом в регионах, где зима продолжительная и морозная. Главное соблюсти все основные требования технологии влагоизоляции, тогда можно не беспокоиться, что в зимнее время в доме будет холодно. Экологичность. При производстве блоков используются природные материалы. Безопасность. Построенные из газосиликатных блоков дома отвечают всем требованиям пожаробезопасности. Небольшая масса. Это свойство помогает снизить давление дома на фундамент. Удобство использования при строительстве. Благодаря своей структуре газосиликат просто поддается распиловке и обработке, при этом внушительные размеры материала и его четкие ровные грани серьезно ускоряют процесс строительства. Довольно небольшая стоимость строительства по сравнению с деревянными или кирпичными зданиями.

Однако такой материал имеет и свои недостатки. Из-за структуры снижается показатель плотности и уровень сжатия, поэтому из газосиликата не стоит строить дома с количеством этажей больше двух. Кроме того, не исключено появление трещин со временем.

Дома из газобетонных блоков

Газобетонные блоки состоят из четырех компонентов: гипса, извести, цемента и алюминиевого порошка. После того, как газобетон полностью затвердеет, его разрезают на блоки нужного размера с идеальными ровными гранями. При этом в случае необходимости их можно еще раз легко разрезать обычной пилой.

Виды блоков

Различают три вида блоков в зависимости от их плотности:

Теплоизоляционные. Такой материал имеет недостаточную прочность и недостаточно хорошо пропускает тепло. Из данных блоков делают ненесущие стены. Причина в том, что при использовании эти стены не получают какую-либо нагрузку, помимо собственного веса. Конструкционно-теплоизоляционные. Такие блоки считаются универсальными, они несут большую нагрузку. Однако у них довольно низкая. В связи с этим из подобных блоков следует выкладывать несущие стены домов из двух или трех этажей. Для использования при строительстве дома можно посмотреть, например, блоки YTONG. Конструкционные. Этот вид блоков используют при возведении несущих стен многоэтажных зданий, балок и плит для сборных перекрытий. Такой материал имеет большую плотность.

Преимущества домов из газобетона

— прочность:

— небольшой вес из-за малой плотности по сравнению, например, с кирпичом;

— быстрое возведение домов и других построек;

— хорошая звукоизоляция;

— низкая возгораемость;

— экологичность;

— низкая цена.

На правах рекламы