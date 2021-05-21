Где татарину встретить земляков и найти жену в Москве

Фото: Вечерняя Москва

В Москве проживают более 12 миллионов человек. Ежегодно в город переезжают на постоянное место жительство или на заработки десятки тысяч человек из самых разных регионов России и стран мира. Причем это не только русские люди, но и представители других национальностей. Сейчас в столице существует огромное количество диаспор и землячеств.

Татары — второй по численности народ России, а татарские сообщества — крупнейшие в столице. О том, чем они живут и как проводят свободное время, — в материале «Вечерней Москвы».

Официальные места встречи

Несмотря на то что татары проживают в столице уже очень длительное время и очень серьезно интегрированы в жизнь столицы и российское общество, их объединения довольно разрозненные. Но татарская жизнь в Москве очень насыщенна. Фактически это целый мир, где стараются сохранить свою культуру, традиции и язык.

С 1998 года в столице официально действует общественная организация «Татарская национально-культурная автономия», объединяющая 12 других автономий. В свою очередь при Автономии татар Москвы, как ее еще по-другому называют, работает Татарский культурный центр. Он находится по адресу Малый Татарский переулок, 8, в Доме Асадуллаева, построенном в начале XX века по проекту архитектора Краузе. Ежегодно там проходит около 300 мероприятий и концертов. Здесь проводятся культурные вечера, мастер-классы, языковые курсы и так далее. На площадке ТКЦ репетируют и выступают десятки творческих коллективов — музыкальных, танцевальных.

Но если Татарский культурный центр это скорее светское учреждение, то для желающих познать мусульманский мир функционирует культурный центр «Дар» на Автозаводской. В числе его руководителей — председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов. На площадке заведения взрослые могут научиться арабскому языку и чтению Корана, а для детей работает медресе «Академия талантов».

А поскольку татары в большинстве своем проживают на территории Республики Татарстан и именно оттуда преимущественно переезжают в Москву, официальную поддержку своим землякам и выходцам из соседних регионов оказывает полномочное представительство Татарстана в столице. Ежегодно ведомство проводит молодежный форум «Мост Москва — Татарстан», куда приглашают выступать известных представителей и выдающихся деятелей татарского народа.

Все пути ведут в «Штаб»

Помимо официальных мест встречи, богата у татар и неформальная жизнь. Молодые ребята и аксакалы стараются активно проводить время, поддерживая даже за пределами своих регионов ментальную связь с малой родиной. Так где же можно это сделать?

Корреспондент «ВМ» с большинством своих земляков в Москве познакомился на двух площадках: в «Штабе татар Москвы» и играя в популярную нынче игру — «Мафию». Обо всем по порядку.

«Штаб», например, был создан еще в 1997 году при поддержке бывшего первого секретаря Татарской АССР Фикрята Табеева на базе одного из деловых клубов. Наравне с культурными центрами это одно из знаковых мест, объединяющее представителей татарского народа в Москве. Он располагается на восьмом этаже в огромной квартире по адресу улица Большие Каменщики, 2, рядом со станцией метро «Таганская».

Под пристальным взором аксакалов

Сейчас у «Штаба», говорит его лидер Рустем Ямалеев, две задачи: сохранение татарского языка и культуры, а также продвижение кадров. Для этого при нем существует множество клубов и подразделений.

— Как мы продвигаем татарские кадры в столице и сохраняем культуру? Например, у нас есть медицинский клуб и для студентов таких вузов, и действующих врачей. Мы приглашаем опытных специалистов, профессоров, которые делятся с коллегами полезными навыками. У нас есть собрание аксакалов, среди которых 20 академиков, 15 генералов и 17 человек в звании героя СССР или России. Во время пандемии мы их всех объезжаем. Есть офицерское собрание. Активно занимаемся распространением печатной продукции и продвижением своего объединения в социальных сетях, — объяснил руководитель «Штаба».

Что касается религиозной части, а она тоже присутствует, то в приоритете здесь, конечно, исламские ценности, добавляет Ямалеев. Поэтому, особенно в канун праздников, приглашаются представители духовенства. Они учат чтению намаза. Во время Рамадана на этой площадке также проводятся периодически ифтары (вечерний прием пищи во время поста — прим. «ВМ»).

Где татарину найти жену?

В целом работа «Штаба», уточняет собеседник «ВМ», направлена на объединение представителей всех тюркских народов, проживающих в Москве. Но сюда приходят не только они. Нередко в квартире на Таганке можно встретить самых неожиданных гостей. Например, очень любит «Штаб» народный артист России Бедрос Киркоров. А в медиаклубе собираются эксперты и артисты самых разных национальностей и вероисповеданий.

Также «Штаб» проводит вечера знакомств, в том числе для молодежи. За общим столом любой гость тут сможет найти единомышленников, деловых партнеров и вторую половинку. По словам Рустема Ямалеева, более десяти человек в год после таких мероприятий создают семьи.

— Любой татарин здесь может найти себе дом, бизнес, жену и так далее, — заключил собеседник «ВМ».

Каждую среду «Город засыпает, просыпается...»

Но если не получилось найти жену или мужа в «Штабе», имеет смысл записаться в татарский игровой клуб, где играют в «Мафию». Он был основан при «Штабе» в 2018 году. С тех пор еженедельно десятки интеллигентных молодых людей и девушек собираются в теплой, дружественной атмосфере в одном из кафе в центре Москвы, развивая интуицию, коммуникабельность и наблюдательность.

— Желание создать «Татар Мафию» появилось спонтанно. Я играл в другом клубе и в какой-то момент понял, что хочу сделать татарский клуб игры в «Мафию». Так получилось, что, помимо плюсов самой игры (а именно — тренировки логики, памяти, наблюдательности, умения вести диалог и так далее), «Татар Мафия» стала местом, где татары могут пообщаться, познакомиться, найти друзей, вторую половинку, собраться для мероприятий за рамками игры. Помимо «Мафии», у нас есть площадка, где каждый может предложить какую-то активность. Например, собрать людей покататься на велосипедах, совместно пойти в кино, театр, музей и так далее. Либо организовать вечеринку или выезд на природу, — рассказал создатель сообщества Руслан Курмакаев.

На сегодняшний день в группах, связанных с «Татар Мафией», состоит около 400 человек. Для того чтобы попасть на игру, нужно просто вступить в чат в «Телеграме» и записаться. Но возможно это сделать только татарам. Остальные требования связаны только с приличным поведением. В татарской «Мафии» строго запрещено жульничать и материться.

Конечно, при открытии одной из этих дверей, о которых мы рассказали, у татарина в Москве появляются сотни возможностей, о которых он порой даже не подозревал у себя на родине. Это особенно важно, когда ты приезжаешь из другого региона и у тебя здесь никого близкого нет. Именно такие ощущения испытал корреспондент «Вечерней Москвы», когда нашел своих земляков и тех, с кем един культурным кодом.

Руслан Курмакаев также заметил одну деталь, отвечая на вопрос «В чем вы видите плоды своей работы?»:

— Я вижу, что люди, которые до «Татар Мафии» вообще не могли найти татар, с которыми они могли бы пообщаться в Москве, теперь постоянно проводят время в компании татар, общаются на родном языке, не забывают культуру и свою национальную принадлежность. Образуется крепкая дружба, пары, семьи.

В дальнейшем молодой человек планирует продолжать проведение увлекательных игр, организовывать интересные мероприятия и давать еще больше возможностей татарам общаться между собой.

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