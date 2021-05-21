Никаких «императриц»: звездные стилисты — о трендах выпускного-2021

Фото: instagram/vladislavlisovets: instagram/lina_dembikova

Совсем скоро школьники будут праздновать начало взрослой жизни на трепетном мероприятии — выпускном. В этот день каждой девушке хочется выглядеть неотразимо и наслаждаться своим образом. Как считают известные стилисты, в погоне за модой выпускницы нередко перебарщивают с выбором и, наоборот, одеваются нелепо. Чему стоит отдать предпочтение в 2021 году, какие есть табу, как сэкономить на наряде и кого не стоит брать с собой на шопинг, вместе с экспертами разбиралась «Вечерняя Москва».

Лучшее — враг хорошего

Желая заполучить звание «самой эффектной выпускницы», девушки часто делают свой образ перегруженным и старомодным. Сейчас тренды изменились, и модными теперь считаются дамы, которые выглядят по-европейски стильно и легко. Об этом «ВМ» рассказал стилист Владислав Лисовец. Он также добавил, что школьницам ни в коем случае не стоит выбирать тяжелые платья из синтетических тканей и поблескивающих фактур.

— Самое главное — не наряжаться, не откидывать свой внешний вид на 10 лет назад. Никакого кринолина, нарядов в стиле «императрица», причесок в том числе. В любом случае это должно быть что-то нежное и красивое. В моде абсолютно все. Это может быть что угодно: брючный костюм, нежное платье в пол или мини. Все зависит от ваших интересов. Обязательно не тяжелый макияж и никаких надуманных причесок. Потому что это все очень старит. Надо самое главное понимать: здесь важны юность, молодость и свежесть, — высказался Владислав Лисовец.

Наиболее универсальными вариантами для выпускного эксперт моды назвал платья нежных тонов: бледно-голубое, фисташковое, бледно-розовое или молочное. Оно должно быть до середины икры, с декольте или с рукавами-«фонариками». По мнению Владислава Лисовца, беспроигрышным вариантом будет и цветочный принт или полоска. Такой лук отлично дополнит пиджак или джинсовая куртка.

— В таком платье вы сможете прогуливаться летом, надеть его на вечеринку или пойти в гости. Еще универсальным вариантом будет брючный костюм. Он сделает ваш образ элегантным. В нем можно будет ходить потом еще года два–три и носить пиджак с брюками раздельно. Сейчас не приветствуется тратить деньги впустую. Рациональное использование — на первом месте. На выпускной наряд в среднем можно уложиться в 25 тысяч рублей, — заключил звездный стилист.

Запреты и лайфхаки

То, что выпускницам стоит отказаться от пышных и утяжеляющих моделей, «ВМ» подтвердила и селебрити-стилист Лина Дембикова. По ее мнению, нынешнее поколение рано взрослеет. Поэтому россиянкам в столь юном возрасте уже хочется более привлекательное и откровенное платье, чем их «предшественницам». Так что, как утверждает эксперт, выпускницы выбирают, например, корсетные модели, чтобы привлекать к себе внимание. Также девушки выступают за комфорт, поэтому любят и комбинезоны, и брючные костюмы.

— У молодежи сейчас довольно рано формируется свое чувство вкуса. И если раньше выпускной — это был праздник одного выхода, то сейчас это больше вечеринка, чтобы показать свой вкус. Я советую, чтобы немного сэкономить, арендовать платье. Сейчас ассортимент позволяет подобрать подходящий и неповторимый вариант. В таком случае не придется думать о химчистке, бегать по магазинам и тратить много времени на выбор. Да и платье можно взять на класс выше. Аренда наряда на выпускной обойдется примерно от пяти до десяти тысяч рублей, — рассказала Лина Дембикова.

В качестве еще одного лайфхака селебрити-стилист назвала ресейл. Это место, где перепродают вещи известных марок, навроде секонд-хенда. По словам Лины Дембиковой, вторичное потребление — это «классно и экологично». На таких площадках, считает эксперт, можно выбрать достойные винтажные или брендовые вещи.

Также собеседница «ВМ» дала юным россиянкам еще несколько полезных советов. Как считает стилист, во-первых, за платьем мечты лучше ходить не с подругой из школы или родителями, а со знакомой. Иначе у «советчицы» может включиться женская зависть, и она не даст честного комментария. По словам Лины Дембиковой, в этом возрасте девушка уже может самостоятельно принять первое решение. Даже если оно окажется неудачным — это полезный опыт.

Во-вторых, школьницам стоит примерить побольше вариантов, снять себя на видео в каждом с разных сторон, чтобы понять, как сидит наряд, добавила эксперт. И третье — нужно представить себя в понравившемся платье на выпускном. Так получится предусмотреть все особенности этого вечера, чтобы в наряде было еще и удобно, пояснила стилист.

Читайте также: Влад Лисовец назвал топовые тренды весны-2021