В честь «Дней Карелии» в Московском международном Доме музыки сыграли на уникальном лодкаструне

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

20 мая в Московском международном Доме музыки состоялся гала-концерт — главное культурное событие фестиваля «Дни Республики Карелии». В ходе программы, объединившей три символичные части — Карелия национальная, духовная и современная, — гостям представили выступление знаменитого хора Валаамского монастыря, национального ансамбля песни и танца «Кантеле» и самобытных карельских исполнителей.

Таинственная и загадочная северная земля с бескрайними лесами, высокими скалами и хрустальными озерами — такой привлекательной Карелию видят туристы. С той же любовью к родным просторам о республике говорят и поют местные жители. На сцене Московского международного Дома музыки они исполнили народные песни, руны (эпические песни карелов — прим. «ВМ») и современные композиции.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

— Чтобы понять душу Карелии, ее людей, которые издавна живут в мире и согласии, — карелов, русских, финнов, вепсов, — нужно услышать их музыку. Карелия — это древнейшая история. Мы спрашивали у жителей России, какое слово ассоциируется с нашей северной русской землей? И самое распространенное слово было «легендарная». И это стало нашим брендом. Действительно, у нас легендарная земля, — сказал, обращаясь к присутствующим на гала-концерте, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Сердца московских слушателей покорило завораживающее звучание кантеле — народного инструмента карелов. В честь этого музыкального инструмента и назван национальный ансамбль песни и танца Карелии. История творческого коллектива началась почти сто лет назад, за это время основателем «Кантеле» был собран большой объем музыкально-поэтического фольклора карелов, финнов и вепсов.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Но если кантеле объединяет несколько северных народов, то один инструмент можно назвать исключительно карельским — лодкаструн. На нем сыграли музыканты коллектива Yarga sound system. Основатель группы Александр Леонов создал лодкаструн самостоятельно. Говорит, что инструмент уникальный, и аналога больше нигде не встретить.

— Лодкаструн сделан из лодки-долбленки. Они существовали всегда и в Карелии, и в России. Однажды в городе Суздале проходил проект «Человек мира». Для проекта один меценат дал такую лодку-долбленку для всяческих экспериментов. И вот — результат не заставил себя ждать. Получился такой прекрасный резонатор. Я оснастил ее струнами и сделал это так, чтобы в середине лодки мог сидеть человек. Можно плыть и петь, — рассказал руководитель группы Yarga sound system Александр Леонов.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Мужчина признался, что на создание музыкального инструмента его вдохновил народный карело-финский эпос «Калевала», главный герой которого — Вяйнямейнен. Он построил лодку из осины, потом на ней поплыл за щукой. Поймал рыбу и сделал из ее челюсти первое карельское кантеле. Александр Леонов решил, как Вяйнямейнен, создать музыкальный инструмент и подарить его своей жене, профессиональной скрипачке Ольге Гайдамак. Александр шутит о том, что жене вынужденно пришлось променять скрипку на лодку.

— Музыку мы пишем по наитию. В основном у нас импровизационные материалы, основанные на настоящих традиционных мелодиях и карельских песнях, а также на поморских, финских, русских и финно-угорских мотивах. У нас смешиваются все мелодии. И каждый раз к выступлению мы стараемся придумать что-то новое, — рассказал музыкант группы Yarga sound system Владислав Демин.

Множество оваций и крики «Браво!» звучали в адрес церковного валаамского хора, выступление которого для многих зрителей гала-концерта стало долгожданным. Карелия славится монастырями и православными святынями, к которым приезжают паломники со всего мира. Самыми известными считаются многоглавая церковь Преображения Господня на Кижах и древний Валаамский монастырь с тысячелетней историей, расположенный на северном острове Валаам. По благословению игумена валаамской обители, епископа Троицкого Панкратия, праздничный мужской хор монастыря был организован в 2005 году. В составе хора — профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга: выпускники академий и консерваторий, дипломированные дирижеры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров. В репертуаре хора — песни, посвященные Богу, Родине, монастырю и острову Валаам.

— В Карелии немало и современных творческих коллективов. Новые звезды, которые зажигаются под северным небом, стараются соединять национальные традиции и современное звучание. Группа «Петроглиф» появилась в Петрозаводске пять лет назад. У нас в репертуаре есть разные жанры: народные, классические, авторские и эстрадные песни. Конечно, есть и песни на карельском языке. Мы живем в Республике Карелия и нам близка наша народная культура. Поэтому нам удается совмещать широкий репертуар. Участие для нас в «Днях Карелии» — это большое событие. Приезд в Москву подарил нам творческое вдохновение, — рассказал руководитель и солист группы «Петроглиф» Мирон Скрябин.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Завершился гала-концерт выступлением Ирины Аникиной, заслуженного работника культуры Республики Карелия и финалистки телепроекта «Голос. 60+». Певица исполнила композицию «Долго будет Карелия сниться». Эту песню подпевал каждый зритель.

Гала-концерт стал самым ярким событием во время фестиваля «Дни республики Карелия». В рамках межрегионального праздника прошли и другие значимые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал с руководством Республики Карелия программу сотрудничества на пять лет. Это расширит экономическое взаимодействие и укрепит двусторонние связи двух регионов в сфере здравоохранения, образования, культуры и промышленности. Кроме того, укрепилось сотрудничество Москвы и Карелии и в туристической сфере.

— Мы можем делиться не только музыкой, но и делом. Я очень благодарен правительству Москвы за совместную работу, которую мы проделали для заключения соглашения. Мы на него возлагаем серьезные надежды, потому что есть большой опыт у коллег из Москвы в различных сферах: и в образовании, и в реализации инновационных проектов, — сказал на гала-концерте председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.