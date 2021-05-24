Покупка квартиры: что нужно знать перед сделкой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Многие люди годами мечтают о собственном жилье, постепенно откладывая на эту цель деньги. Однако принято окончательное решение о необходимости покупки, далеко не все знают, как правильно искать квартиру, оформить сделку и что делать после этого. На деле все не так сложно, как может показаться изначально. Как купить квартиру и не запутаться в деталях — рассказывается в этом тексте.

Каким образом подготовиться к покупке жилья?

Во-первых, нужно решить вопрос с предпочтениями: какой район в городе больше нравится, нужен ли рядом парк, школа или детский сад, какая в районе транспортная доступность. После нужно понять, каким должен быть желанный дом: этаж, количество комнат и тому подобное.

Во-вторых, следует проанализировать свои финансовые возможности — получится ли, например, купить квартиру в Москве, за собственные средства или придется брать ипотеку.

В-третьих, важно решить, как будет проводиться поиск вариантов квартир: самостоятельно или с помощью риелтора.

Какие документы нужно проверить перед покупкой квартиры на вторичке?

Для того, чтобы получить всю информацию о владельце квартиры и самом жилье, нужно заказать выписку из ЕГРН.

Кроме того, важно обращать внимание на основания для перехода права собственности продавцу. Речь идет о договорах купли-продажи и дарения/наследования. Если в течение последних нескольких лет сменилось несколько владельцев, это повод насторожиться.

Также нужно проверить:

— Наличие обременения и арестов;

— Техпаспорт, чтобы проверить была ли перепланировка;

— Наличие нескольких собственников, в том числе и несовершеннолетних;

— Разрешение супругов;

— Наличие задолженностей по коммунальным услугам и налогам на недвижимость.

Этапы покупки квартиры на вторичном рынке жилья

Выберите несколько вариантов. Не стоит зацикливаться только на одной квартире, лучше иметь сразу несколько вариантов, если один из них неожиданно отпадет.

Осмотрите квартиры. На этом этапе нужно запросить у продавца документы на квартиру, которые подтверждают факт собственности и технические характеристики. После этого следует проверить наличие всех коммуникаций, соответствие планировки помещения схеме из тех паспорта, состояние электропроводки, стен и потолков, работоспособность окон и дверей, а также наличие плесени и других неприятных моментов.

Составьте договор купли-продажи с продавцом выбранной квартиры. В документе нужно указать адрес недвижимости, цену, паспортные данные продавца и покупателя, а также условия передачи права собственности.

Оплатите недвижимость. Этот пункт тоже следует указать в договоре. Оплатить недвижимость можно наличными полностью, в рассрочку или в ипотеку.

Зарегистрируйте право собственности. Для этого в Росреестр нужно подать в паспорта продавца и покупателя, правоустанавливающие документы на недвижимость, договор купли-продажи, заявление, квитанцию об оплате госпошлины.

Как получить налоговый вычет после покупки квартиры

Государство вернет 13 процентов от уплаченной суммы за недвижимость, однако есть лимит — до 260 тысяч рублей. Таким вычетом можно воспользоваться только один раз. Для получения вычета требуются следующие документы: декларация 3-НДФЛ; справка 2-НДФЛ; документы, подтверждающие право собственности на квартиру и ее передачу; документы об оплате квартиры; документы, подтверждающие выплату кредита с процентами (если квартира куплена в ипотеку).

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