Как проверяют самокаты и велосипеды в московских пунктах проката

Директор пункта проката на Пятницкой улице Олег Свинцов (справа) сопровождает инспектора ГИБДД Александра Борисова, который проверяет техническое состояние велосипедов. Все транспортные средства были в исправном состоянии / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

25 мая сотрудники ГИБДД проверили техническое состояние велосипедов и самокатов в пунктах проката и напомнили водителям правила движения.

Сотрудники ГИБДД подходят к дому № 3/4, корпус 2, на Пятницкой улице. Здесь находится один из пунктов велопроката. Капитан полиции Александр Борисов представляется директору точки проката Олегу Свинцову и просит его показать документы на имущество. Мужчина подает полицейскому толстую папку.

— У нас в наличии более 80 велосипедов, есть несколько самокатов. В выходные дни весь транспорт очень быстро разбирают, — рассказывает Олег Свинцов, пока полицейский просматривает документы.

— А инструктажи по технике безопасности с клиентами проводите? — спрашивает капитан Борисов.

— А как же. Каждому объясняем, какие правила он обязан соблюдать во время поездок: напоминаем, чтобы ездили по велодорожкам, при переходе через дорогу вели велосипед или самокат рядом с собой, — говорит Олег Свинцов.

— А за техническим состоянием транспорта следите? — интересуется инспектор.

— Конечно. Когда клиенты возвращают самокаты и велосипеды, осматриваем их, проверяем, не сломаны ли детали, — отвечает директор пункта проката. — Если есть технические неисправности, тут же их устраняем. Бывало, что во время поездок у велосипедов лопались шины или рвались цепи. Сразу отправляем такой транспорт в ремонт.

Капитан Борисов осматривает каждый велосипед, проверяет, как натянута цепь, хорошо ли работают тормоза и накачаны шины, как прикручены колеса. Поломок нет.

В это время в велопрокат заходит Елена Михеева. Она хочет арендовать велосипед, чтобы поехать к подруге.

— Она привезла мне гостинцы от бабушки, — рассказывает девушка. — Чтобы не тащить сумки в руках, довезу их обратно домой на велосипеде.

За час, думаю, управлюсь.

Елене выдают «железного коня». Пока она выкатывает его на улицу, сотрудники ГИБДД инструктируют девушку.

— Сначала вам нужно ехать по правой стороне дороги.

А дальше будет велодорожка.

Тогда вам необходимо будет двигаться только по ней, — рассказывает Александр Борисов, помогая девушке выкатить велосипед на улицу.

Елена поблагодарила капитана, пообещала соблюдать Правила дорожного движения и уехала.

Следующая точка инспекции — велодорожка, расположенная на пересечении Пятницкой улицы и Климентовского переулка. Здесь довольно плотный трафик. Сотрудники ГИБДД наблюдают за велосипедистами. Через несколько минут инспектор Владимир Панин замечает, что велосипедист не остановился перед пешеходным переходом и проехал по нему, вместо того чтобы пересечь улицу пешком. Полицейский останавливает молодого человека.

— Вы нарушили Правила дорожного движения, — объясняет Владимир Панин москвичу Сергею Галактионову. — Вы должны были слезть с велосипеда и пройти этот участок дороги пешком.

— Зачем? — удивляется нарушитель.

— Так прописано в Правилах дорожного движения. Это небезопасно, — объясняет полицейский.

— А я не знал, — говорит парень.

— Незнание закона не освобождает от ответственности, — констатирует капитан Борисов и составляет на нарушителя административный протокол.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За четыре месяца в Центральном административном округе Москвы полицейские зафиксировали 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых были пострадавшие. В шести случаях машина наехала на велосипедиста. Кроме того, было зафиксировано несколько аварий, когда велосипедист сбил пешехода или наехал на стоящий на обочине автомобиль. В результате 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Самсонов, командир полка дорожно-патрульной службы ГИБДД управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы:

— В этом году количество ДТП с участием водителей веломототранспорта возросло. За четыре месяца произошло 13 аварий. Этот показатель в два раза больше, чем в прошлом году. Полицейские проводят масштабную профилактическую работу в прокатах и с водителями велосипедов.

ЭТО ЗАКОН

Согласно Правилам дорожного движения, по пешеходным переходам нельзя проезжать на велосипедах и самокатах. Нужно спешиться и перевезти транспортное средство, держа его за руль. На велосипедиста, который не соблюдает требование, полицейские имеют право составить протокол об административном нарушении. Нарушителю придется заплатить штраф.

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