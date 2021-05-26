Как выбрать очиститель воздуха для квартиры

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

В современных условиях многие люди предпочитают жить за городом, чтобы обеспечить себе и своей семье доступ к природе и чистому свежему воздуху. Однако не у всех есть возможность переехать в загородные дома. Улучшить качество воздуха в квартире, особенно в крупных городах, можно с помощью специальных воздухоочистителей.

Как работает очиститель воздуха ?

Суть работы такого устройства заключается в том, что оно втягивает воздух из помещения, который проходит через фильтры и выводится обратно в комнату. При этом воздушный поток очищается от пыли, шерсти домашних питомцев, микробов, бактерий и других видов загрязнений.

Виды устройств

Для фильтрации воздуха в квартире используются разные устройства, которые различаются по принципу работы и стоимости.

1. HEPA фильтр. Идеально подходят для квартир в больших городах. Такие устройства чистят воздух от мусора на 99 процентов. Однако они не имеют антисептических свойств, из-за чего в мембране фильтра скапливается большое количество бактерий.

2. Фотокаталитический очиститель — очищает воздух от пыли, шерсти, микробов, пылевого клеща и других загрязнений. При этом устройство дополнительно убирает в квартире неприятные запахи. Принцип работы такого устройства заключается в применении катализатора (оксида титана). Загрязненный воздух проходит сквозь него и освещается ультрафиолетовой лампой. Уничтоженные микроорганизмы превращаются во влагу, которая увлажняет воздух.

3. Угольный очиститель. Как следует из названия, в качестве фильтрующего элемента применяется активированный уголь. Устройство устраняют пары, пыль и другие загрязняющие вещества. Однако эти установки быстро засоряются, из-за чего нуждаются в периодическом обслуживании. Если этого не делать, то эффективность работы устройства снижается.

4. Электростатический/ионизирующий фильтр. Принцип работы данного устройства позволяет ионизировать воздух, что способствует улучшению самочувствия проживающих в доме.

5. Водяной фильтр. Устройство простое в использовании — нужно просто вовремя сливать старую воду и заливать новую.

Функции очистителей воздуха — борьба с пылью;

— помощь при аллергии;

— устранение неприятных запахов;

— обеззараживание воздуха.

На что обратить внимание при выборе устройства?

При выборе и покупке очистителя следует отталкиваться от следующих факторов:

1. Частоту использования в том или ином помещении.

2. Коэффициент очистки воздуха. Чем он выше, тем лучше устройство.

3. Наличие различных режимов работы (постоянный, ночной, минимальный, турбо).

4. Необходимость и частота смены фильтра.

5. Площадь комнаты, на которую рассчитана работа устройства.

6. Уровень шума очистителя во время работы.

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