Российская торговая сеть приняла участие в фотовыставке «Лизы Алерт», посвященной поискам пропавших людей

Фото: ТС «Пятерочка»

Проект «Островок безопасности», стартовавший в торговой сети «Пятерочка» в октябре 2019 года, представлен на фотовыставке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», открывшейся в Москве 25 мая. Экспозиция посвящена пропавшим людям. Галерея будет открыта для всех желающих до 1 июня.

На Тверском бульваре в Москве выставлены фотографии, на которых запечатлены фрагменты жизни и деятельности отряда «Лиза Алерт», реальные поиски в лесу и городе, а также истории спасения потерявшихся людей, которых нашли в том числе благодаря проекту «Островок безопасности». Фотовыставка «10 лет в поисках пропавших» рассказывает о важных проектах и событиях из жизни отряда, отражает эпизоды сложных и тревожных поисковых будней.

За десять с половиной лет существования в отряд «Лиза Алерт» поступило более 22 000 заявок на поиск детей по всей России. Только за 2020 год волонтеры получили 6581 такую заявку, 5730 детей были найдены живыми.

Главная задача фотовыставки — привлечь внимание общественности к социальной проблеме, напомнить москвичам о тех, кого все еще ждут дома, и дать всем нужные советы и рекомендации, чтобы не допустить роста статистики пропавших без вести. Большинство детей теряется именно в городах. Торговая сеть, располагающая многочисленными магазинами «у дома», вносит большой вклад в решение этой проблемы. Во всех точках торговой сети, которых уже порядка 17 тысяч, есть «Островок безопасности». Это значит, что потерявшийся в городе ребенок или взрослый всегда может обратиться в ближайший магазин торговой сети и ему помогут вернуться домой. Сотрудники торговой сети прошли специальное обучение и знают, что делать в подобных случаях.

— День пропавших детей — особенная дата, когда мы еще раз можем обратить внимание общественности на проблему пропавших людей и детей, в частности, — рассказала директор департамента по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова. — Для нас это не просто слова: с 2019 года во всех наших магазинах действуют «Островки безопасности», запущенные совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и Центром поиска пропавших людей. Мы понимаем, что необходимо именно системное решение этой проблемы. Наша цель — чтобы в России было как можно меньше потерявшихся людей. Мы проводим большую разъяснительную работу: снимаем видеоуроки по безопасности для детей; делимся советами экспертов и волонтеров; рассказываем, что делать, если потерялся ваш близкий; учим, как правильно одеть своего ребенка на прогулку в лес или в торговый центр. Эта выставка — еще одно напоминание о важности быть заботливыми и внимательными друг к другу и откликаться на помощь.