115-летие маэстро танца Игоря Моисеева отметили с народным размахом

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Не так много в мире творческих коллективов рядом с названием которых уместно смотрелось бы слово «легендарный». Но концерты Ансамбля имени Моисеева за 80 с лишним лет стали таким же знаковым событием для ценителей искусства, как поход в Большой театр или посещение Эрмитажа. Каждое новое выступление заставляет зрителей вспомнить великого мастера, основателя Государственного академического ансамбля народного танца — Игоря Александровича Моисеева и почувствовать захватывающую энергию танцев народов мира. «ВМ» побывала на юбилейном вечере, приуроченном к 115-летию выдающегося хореографа и танцора.

Рождение легенды Советский и российский артист балета, легендарный балетмейстер и хореограф, талантливый педагог Игорь Моисеев родился 8 января 1906 года в Киеве. Из-за свободомыслия (вся власть — насилие) отца-юриста, попавшего в тюрьму, мальчик оказался в Парижском пансионе, где его спрятала мать. После освобождения отца Игорь вернулся в Россию. Отец Александр Михайлович, боясь дурного влияния улицы, отвел 14-летнего Игоря в балетную студию. Полагая, что занятия помогут подростку обрести хорошую осанку, манеру держаться и изящество поведения. А через три месяца талантливого новичка перевели в Хореографический техникум Большого театра. Жили Моисеевы бедно, отец преподавал французский, мать бралась за любую работу. Мальчик часто не доедал, и из-за истощения не танцевал целый год. Но в 18 лет окончив школу Большого театра, попал в кордебалет с низкой ставкой 20 рублей. На первую зарплату Игорь купил чайник, родители ликовали.

Возможно, молодой танцовщик так бы и остался в тени, но в 1924 году ему повезло, известный балетмейстер Касьян Голейзовский дал ему роль Иосифа в постановке «Легенда об Иосифе Прекрасном», а потом и главную партию — разбойника Рауля — в балете «Теодолинда». Но кровь отца, который всегда боролся за справедливость, бурлила — за эту тягу молодого танцовщика уволили из театра. Тогда Моисеев обратился за помощью к самому наркому просвещения Анатолию Луначарскому и его приняли обратно, но более года не давали ролей. Пока прима-балерина Большого театра Екатерина Гельцер не выбрала его в партнеры.

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

В 1926 году Игорь Моисеев впервые попробовал свои силы в качестве балетмейстера в студии Рубена Симонова, в 1927 году поставил балеты «Красный мак» и «Футболист» в Большом театре.24-летнему балетмейстеру прочили большую карьеру ведущего солиста в Большом театре, но Моисеев хотел сочинять танцы. И его все больше привлекало народное творчество. Ведь в начале 1930-х годов он побывал в Памире, Белоруссии, Украине, Кавказе, собирая танцевальный фольклор. Его чаровали движения, хореография самобытность народных танцев. В 1936 году мечта стала почти явью — Моисеева назначили заведующим хореографической частью в Театре народного творчества.10 февраля 1937 года Государственный академический ансамбль народного танца дал свой первый концерт в московском театре «Эрмитаж». Тогда в коллектив были небольшой оркестр народных инструментов и 30 танцоров. В 1938 году уже блистал в Кремле. Игоря Моисеева знал в лицо сам Сталин, именно он в 1940 году дал ансамблю помещение у строящейся станции метро «Маяковская».

А потом началась война...

Игорь Александрович начал готовиться к выступлениям на фронте, но ему отказали. Весь ансамбль эвакуировали в Свердловскую область. Коллектив давал иногда по три концерта в день на эвакуированных заводах, гастролировал по Сибири, Забайкалью, Дальнему Востоку и Монголии. Некоторые номера, в том числе «Большая флотская сюита», «Русская сюита» так полюбились зрителям, что вошли в постоянный репертуар. А заработанные деньги — ансамбль отдал на постройку танка «ГАНТ СССР». В 1943 году ансамбль вернулся в Москву, и в том же году была открыта школа народного танца.

В послевоенные годы ГАНТ постоянно гастролировал, ему аплодировали в 60 странах: от США до Китая. Ансамбль Моисеева нес не только культуру народов мира, но и стал законодателем мод - в 1953 году каждая француженка мечтала о сапожках «казачках». В 1965 году коллективу присвоили звание академического ансамбля, в 1987-м наградили Орденом дружбы народов.

Игорь Моисеев умер 2 ноября 2007 года в возрасте 101 год, но даже из больницы он смотрел видеозаписи репетиций ансамбля и давал рекомендации танцорам. Он оставил ансамблю огромное наследство - порядка 300 произведений.

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Наследники мастера

После смерти бессменного художественного руководителя Игоря Моисеева ансамбль стал носить его имя. Как и при жизни Игоря Александровича, ансамбль активно гастролирует. В его творческой копилке увеличивается количество наград, в том числе хореографическая премию Anita Bucchi в Италии и также медаль ЮНЕСКО «Пять континентов».

Пополняется и армия учеников Школа-студия при ГААНТ, где помнят высказывание Игоря Александровича: «У ансамбля должна быть своя школа, обеспечивающая труппу высоко профессиональными кадрами». И уже 78 лет школа выполняет эту задачу, выпускников-моисеевцев приглашают в самые престижные танцевальные коллективы, многие ученики легендарной студии становятся педагогами. И конечно, каждый, моисеевиц — артист, который может передать зрителям всю гамму эмоций своего персонажа, рассказать смешную или трагичную историю без слов, пользуясь языком тела, который они изучили у лучших преподавателей-танцовщиков России.

На концерты учеников школы-студии имени Игоря Моисеева очень сложно достать билеты. Ведь это не просто итоговое отчетное выступление, а полноценный концерт.

Вот и 24 мая, в концертном зале «Космос» на 996 мест, полный аншлаг, ведь выступление подготовлено к 115-летию великого мастера Игоря Моисеева. Зрители с нетерпением смотрят на часы, моисеевцы очень пунктуальны. Значит, еще минута и начнется торжество танца. Несколько секунд тишины — и на сцене появляются артисты, зал взрывается аплодисментами.

Первый номер — класс-концерт «Дорога к танцу»: дотянутые коленочки и носочки, гибкие руки, легкие прыжки и махи длинных ног. Вот он — результат титанического труда каждого танцора, долгих часов тренировок, усталости и самоотверженности. Но все эти испытания останутся за кулисами, в репетиционных залах.

— Высокий конкурс при поступлении в Школу Ансамбля имени Моисеева свидетельствует о привлекательности созданного Игорем Александровичем жанра и для сегодняшней молодежи, — говорит Елена Фалькова, представитель стратегического партнера Ансамбля - Газпромбанка. — А именно вовлеченность новых поколений в изучение искусства народного танца обеспечивает преемственность традиций и потенциал будущего развития этого уникального творческого коллектива!

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Настоящий артист не может позволить себе слабость в свете софитов, поэтому зал восхищенно смотрит на сцену, где легкие, стройные испанки завораживают жаркими ритмами фламенко, а потом на сцене кружит яркими сарафанами, платочками русский танец «Полянка».

Памирский танец сменяет венгерский «Понтозоо», а аджарский «Хоруми» молдавский «Жок». — Я никогда не пропускаю выпускные этого уникального ансамбля, — говорит 56-летняя москвичка Антонина Степанова. — Я всю жизнь мечтала танцевать, но не было дано — работала бухгалтером. Выступление моисеевцев для меня удивительно: как точно подмечены все характеры народов, с какой любовью сохранены детали костюмов. Даже в пандемию я не расставалась с любимым коллективом, смотрела их по интернету. Спасибо Игорю Александровичу за такое наследие, за такую талантливую молодежь!

Греческий «Сиртаки» и башкирские «Семь красавиц», вьетнамский танец с бамбуком и эстонская «Полька через ножку». Каждый танцевальный номер — шедевр мировой хореографии. Специалисты уверяют, моисеевцев можно узнать сразу по виртуозной технической оснащенности, свободному владению различными видами танца, артистизму и задору. Они не играют, а живут на сцене. Неслучайно ученики Школы-студии желанные гости на любом хореографическом фестивале, конкурсе. Их знают и любят в Италии и Бразилии, Японии и Китае, причем, не только зрители, но и коллеги-профессионалы. На WORLD CHAMPIONSHIPS OF PERFORMING ARTS (США) молодые танцовщики получили золотую медаль. Однако, для выпускников главная награда быть частью огромной семьи моисеевцев, у которой одна вера, одна любовь, одна жизнь: Танец, Сцена, Творчество.

Справка:

Поступить в легендарную школу не просто — прием осуществляется один раз в пять лет. В классы попадают одаренные дети 13-14 лет, окончившие 7 классов средней общеобразовательной школы. На последнем году обучения учащиеся проходят дипломную практику в ансамбле.