Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствам
Фото: Екатериан Каледа

Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствам

Полина Французова

Общество

В «Вегас Сити Холле» в Москве прошел турнир Open Fighting Championship 4 по смешанным единоборствам MMA (MFP). В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Бразилии. Также турнир посетила и неожиданная гостья: самый известный русский сказочный персонаж — Baba Yaga, которая активно болела и поддерживала всех спортсменов.

Все участники и гости турнира получили подарки: стильные мобильные аксессуары «на каждый день» от молодежного бренда BY. Все необходимое для свободного доступа к надежной связи и для комфортной современной жизни, ведь сейчас она просто немыслима без разнообразных гаджетов.

В главном бою российский боец Эдуард Вартанян победил бразильца Мичела Сильву в легком весе. В бое за пояс Евгений Ерохин одержал победу техническим нокаутом над Владимиром Селиверстовым и стал обладателем пояса OPEN FC и MFP в полутяжелом весе. Кстати, лучший боец — Евгений Ерохин — проведет в 2021 году бой на юбилейном международном фестивале PaRUS, который каждую осень проходит в ОАЭ.

Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствамФото: Екатериан Каледа
Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствамФото: Екатериан Каледа
Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствамФото: Екатериан Каледа
Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствамФото: Екатериан Каледа

На правах рекламы

смешанные единоборстваБаба Ягатурнир
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте