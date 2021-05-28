Самая необычная болельщица: Баба Яга на международном турнире по смешанным боевым единоборствам

Фото: Екатериан Каледа

В «Вегас Сити Холле» в Москве прошел турнир Open Fighting Championship 4 по смешанным единоборствам MMA (MFP). В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Бразилии. Также турнир посетила и неожиданная гостья: самый известный русский сказочный персонаж — Baba Yaga, которая активно болела и поддерживала всех спортсменов.

Все участники и гости турнира получили подарки: стильные мобильные аксессуары «на каждый день» от молодежного бренда BY. Все необходимое для свободного доступа к надежной связи и для комфортной современной жизни, ведь сейчас она просто немыслима без разнообразных гаджетов.

В главном бою российский боец Эдуард Вартанян победил бразильца Мичела Сильву в легком весе. В бое за пояс Евгений Ерохин одержал победу техническим нокаутом над Владимиром Селиверстовым и стал обладателем пояса OPEN FC и MFP в полутяжелом весе. Кстати, лучший боец — Евгений Ерохин — проведет в 2021 году бой на юбилейном международном фестивале PaRUS, который каждую осень проходит в ОАЭ.

Фото: Екатериан Каледа

Фото: Екатериан Каледа

Фото: Екатериан Каледа

Фото: Екатериан Каледа

На правах рекламы