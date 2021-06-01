Навязчивым спамерам придется пообщаться с автоответчиком

Фото: pixabay.com

Бесконечные рекламные звонки на мобильные телефоны москвичей с предложением самых разных товаров и услуг — от элитных квартир до медицинских обследований — стали настоящим бичом современности. По статистике, с такого рода спамом хотя бы раз на протяжении недели сталкивается каждый второй житель Московского региона. Однако операторы связи не дремлют и стараются поставить заслон на пути навязчивых рекламщиков. МТС запустила бесплатное решение по защите своих абонентов от спам-звонков. Оно автоматически перенаправит нежелательный вызов на специальный голосовой ящик.

При этом пользователь, в отличие от уже существующих защитных сервисов, получит уведомление о поступившем вызове по SMS. Таким образом абонент не пропустит важную для себя информацию. Важно, что в новой функции «Базовая защита от спам-звонков» оператор использует алгоритмы, которые на базе машинного обучения анализируют огромные массивы данных и обращения абонентов. Это позволяет с высокой долей вероятности быстро определять нежелательные звонки и заносить номера в постоянно обновляемый черный список. А это значит, сберегать время и нервы абонентов, защищая их от назойливых рекламщиков.

У компании есть и другие сервисы по противодействию спамерам. Так, клиент сам может внести любой номер в свой личный черный список, отписаться от SMS-рассылок и заблокировать рекламу в интернет-браузерах, если у него возникнет такое желание.