Партия «Новые люди» в Новой Москве

Самовыдвиженец от партии Данил Махницкий / Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

У «Новых людей» появился независимый кандидат в Госдуму по Новой Москве.

2 июня самовыдвиженец Данил Махницкий сообщил о решении баллотироваться в Государственную думу от партии в Новомосковском избирательном округе.

— С «Новыми людьми» мы полностью совпали. Начиная с того, что я и есть новый человек — представитель молодого поколения профессионалов, — заканчивая близостью наших предвыборных программ и совпадением взглядов с лидером партии Алексеем Нечаевым, — говорит кандидат.

В апреле прошлого года во время коронавирусных ограничений Данил Махницкий создал петицию об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса, которая собрала 375 тысяч подписей. Он также известен как автор интерактивной карты «Бизнес терпит бедствие», куда предприниматели вносили данные о своем бизнесе, описывали проблемы и сообщали, что может им помочь.

Данил Махницкий живет в Новой Москве. Вырос в Тропарево-Никулине, окончил школу № 1307 на ул. Академика Анохина. Учился в Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). На третьем курсе Махницкий прошел стажировку в Министерстве промышленности и торговли, после чего четыре года проработал в Министерстве финансов. Теперь по итогам полученного опыта он пишет кандидатскую диссертацию в аспирантуре РАНХиГС. Тема работы — «Структурная реформа госслужбы и управления».

— Современный политик должен иметь конкретную специализацию. Время тех, кто говорит обо всем и ни о чем, прошло. У меня есть две большие задачи. Первая — стать реальным представителем родного округа и оперативно реагировать на проблемы. Вторая — создать модель реформы системы госуправления и воплотить ее в жизнь. И выдвижение в качестве кандидата на этих выборах — инструмент достижения этих целей, — отмечает Данил Махницкий.

Партия основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic. В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, получив возможность участвовать в выборах без сбора подписей. Известно, что в этом году партия намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.