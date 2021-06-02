Как сделать Маринку счастливой

Фото: pixabay.com

У моей лучшей подруги Маринки праздник. Затяжной ремонт в ее новой квартире наконец закончился. О том, как два года ни шатко ни валко разные рабочие трудились над преображением купленных ею в ипотеку квадратных метров, можно писать отдельную юмореску. Не ремонт, а комедия. Хотя Маринке порой было не до смеха: то обоиотвалятся, то светильники электрики криво повесят, то стену мебельщики проломят, вешая полку. Да, было и такое. Но все позади. Маринка с мужем и детьми перебрались в новое выстраданное гнездышко и грозит пригласить меня на новоселье. А это, между прочим, та еще ответственность — ходить к ней в гости «по поводу». С пустыми руками не явишься — неудобно, а подарок должен быть такой, чтобы придирчивая Маринкина душа, исстрадавшаяся за время ремонта, развернулась и больше не сворачивалась. И главное,полезный и с приставкой «эко-». Я ж свою подругу хорошо знаю: она жуткий прагматик.

— А давай подарим ей косметику! — посоветовала мне еще одна наша закадычная товарка Светка, которой тоже выпала честь поучаствовать в застолье, посвященном переезду Маринки с семьей в новую «трешку», и с которой я решила посоветоваться насчет подарка.

— Свет, какая косметика?! Ты чего?! Она нас за косметику убьет. Ты же знаешь, как тщательно наша Марина выбирает себе крема: чтоб столько-то процентов экстракта лопуха, облепихи, мха и всякого прочего, никаких отдушек, добавок. И не дай бог ей увидеть на этикетке какой-нибудь пропиленгликоль. Ну уж нет!

— Да не для нее косметику! — возмутилась Светка моей непонятливости. — Для квартиры ее многострадальной! И не простую, естественно, а органическую! Сделанную на основе японских инновационных компонентов, безопасных для человека и окружающей среды. Я сама такой только и пользуюсь. Organic People называется. Тем более они сейчас линейку обновили: выпустили новые продукты с компонентами растительного происхождения.

фото автора

— А вот это мысль! — похвалила я подругу. — Гений!

Не буду рассказывать, как я потом мучила Светку допросами о качестве косметики для дома, которую она посоветовала подарить нашей «новоселице», но по окончании этих «информационно-познавательных экзекуций» я была готова выбросить на помойку всю бытовую химию, имеющуюся у меня дома, включая стиральные порошки, кондиционеры для белья и гели для мытья посуды. Светка-Светка, где ж ты раньше была со своими полезными в быту знаниями.

Судите сами. Допустим, возьмем, стирку. У младшего Маринкиного, у Андрюшки, кожа такая чувствительная, хоть не дыши на него. Значит, точно пригодится ей такая «стиралка».

Моющая основа гелей для стирки получена из растительных аминокислот. Настоящий восторг для нашей Маринки — бухгалтера с душой эколога. При этом гели отлично справляются с загрязнениями, даже в жесткой воде полностью выполаскиваются из волокон ткани и содержат антибактериальный компонент. Белье не только отстирывается, но и обеззараживается. Нашла в коллекции гель для стирки всех типов белья с манго и папайей. Аромат — восторг! В средстве для белых вещей содержатся органические экстракты водной лилии и риса, которые, кстати, не только прекрасно отбеливают, но и защищают ткань от пожелтения. А основа геля для цветного белья — экстракт магнолии, природный антисептик, и морская соль, придающая насыщенность цветам. Даже звучит красиво.

Экокондиционер для белья тоже берем. Для Андрюшкиных вещей, понятно, гипоаллергенный. А вот, какой выбрать для Маринки с мужем — надо подумать. С маслом сицилийского апельсина, снимающим напряжение и повышающимнастроение, или кокоса и миндаля.

фото автора

Однозначно подружка наша любезная останется в восторге от универсального органического пятновыводителя, а еще от кислородного отбеливателя и экоспрея — крахмала для глажки белья. Последний — вообще удивительная штука. Светка нахваливала. Говорит, помогает идеально разгладитьжесткие ткани, придает белью эффект накрахмаленности, защищает одежду от образования складок и не оставляет следов.

Конечно же, не пройду мимо экогеля для мытья полов с маслом розмарина, спрея для уборки сантехники и кафеля, средства для стекол и зеркал, для мытья туалетов и органического геля для посуды от Organic People. И будет Маринкина новая квартира блестеть и благоухать.

— А ты в курсе, что вся эта косметика для дома сертифицирована, — решила сумничать Светка, когда подарочный набор для нашей подружки был приблизительно составлен.

— Теперь в курсе, — ответила я и улыбнулась: хорошие у меня все-таки подруги, правильные.