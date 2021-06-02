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В Капотне появился сквер Героев-нефтяников
Фото: Сергей Шинов

В Капотне появился сквер Героев-нефтяников

Никита Миронов  

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому 19 безымянным площадям, улицам и скверам присвоены имена. В итоге в столице появился сквер Московского метро, площадь Валерия Харламова, аллея Архитектора Долганова, улица Игоря Нетто. А в Капотне теперь есть сквер Героев-нефтяников. Своим появлением он обязан 170 работникам Московского нефтеперерабатывающего завода, которые сражались на фронтах Великой Отечественной. Причем многие из них и после Победы трудились на заводе.

В Капотне появился сквер Героев-нефтяниковФото: Сергей Шинов

Кстати, предприятие ни на минуту не останавливало производство и снабжало фронт и тыл топливом, сыграв таким образом важную роль в обороне столицы.

О своей героической истории предприятие помнит и сейчас. Так, например, летом прошлого года завод по просьбе капотненцев восстановил памятники воинам — жителям района, погибшим в Великой Отечественной войне, и воинам-нефтяникам. В ходе работ монументам вернули первозданный вид: укрепили постаменты, воссоздали геометрические формы скульптур и 30-метровую стелу.

Ранее в Капотне состоялось комплексное благоустройство по программе «Мой район» появились комфортные общественные пространства, высадили деревья и кустарники, выполнили архитектурную подсветку. Так что сквер, наконец-то получивший имя, выглядит уютно и торжественно.

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