Три простых блюда для правильного питания

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Ну вот и настал тот самый день — 2 июня в нашей стране отмечается День здорового питания и отказа от излишеств.

Все хорошо в меру

Праздник этот довольно молодой. Ему всего-то 11 лет. А придумали его как ответ... да-да-да, тем самым американцам, которые учредили праздник, когда можно есть все, что хочется. Зеркальный ответ, как принято сегодня говорить.

Как ни крути, а, согласно статистике, на сегодняшний день в России более 60 процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет страдают от излишнего веса. А все почему? Диетологи говорят, что это связано с тем, что мы наплевательски относимся к своему рациону. Это не значит, что все должны сидеть на диетах и не позволять ничего лишнего. Просто надо быть более внимательными к тому, что едим. Все эти быстрые перекусы днем, фастфуды... А вечером? Сил иногда хватает на очередной бутерброд, и потом скорее спать, потому что утром опять на работу. И вроде ничего, а организм страдает. И болеет. И набирает вес.

В День здорового питания предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении полезных блюд. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Курочка в молоке

Куриное филе 400 г, молоко 1 л, куркума 2 ч. л., копченая паприка 2 ч. л., сухой чеснок 2 ч. л., оливковое масло 40 мл

Если на бутерброд из правильного хлеба положить не кусок колбасы, а вот такую курочку — будет сплошная польза. Да и вкусно это очень. Филе промываем и высушиваем полотенцем. Специи смешиваем в мисочке, кладем соль и перец по вкусу и добавляем масло. Смешиваем и наносим эту смесь на курицу. Накрываем филе пакетом и даем промариноваться два часа в тепле. Молоко доводим до кипения, опускаем в него мясо и варим одну минуту. Затем снимаем с огня, накрываем крышкой и оставляем в тепле до утра. Готово!

Полезный сырник из духовки

Творог 200 г, яйцо куриное 1 шт., мука 40 г, свежие ягоды для украшения и немного меда

Творог обязательно пропустите через сито, чтобы в итоге сырники получились более воздушными. Смешайте все ингредиенты и для усиления аромата добавьте щепотку ванилина или ванильного сахара. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их немного в муке и уложите на противень, застелив его пергаментом. Выпекать (так будет еще полезнее, поскольку не используется масло) при температуре 200 градусов около получаса. При подаче добавьте ягоды и мед.

Если рис, то бурый

Нешлифованный рис 200 г, морковь 1 шт., стручковая фасоль 100 г, болгарский перец 1/2 шт., зеленый горошек 60 г, кукуруза 200 г, лук 1/2 шт.

Рис промойте и отварите в подсоленной воде до готовности. Лук и морковь нашинкуйте и обжарьте на оливковом масле до мягкости. При желании добавьте чеснок. Теперь нарежьте перчик на кубики и добавьте его к овощам. Следующими на очереди идут горошек, кукуруза и фасоль. Не забудьте посолить и положить любимые специи. Хорошо подойдет сухой орегано, белый перец и базилик. А теперь самое время добавить рис и буквально каплю воды. Аккуратно перемешайте, и можно подавать на стол.

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