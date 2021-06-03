Тали и тельферы: принцип работы и область применения

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С наступление теплого времени года возобновляются и активизируются строительные работы в больших городах и загородом. Для огромных конструкций необходимы специальные и современные грузоподъемные механизмы. В этом случае многие думают о такой системе как лебедка, однако в ряде случаев она может не подойти, поскольку суть ее работы накладывает определенные ограничения на использование. В некоторых моментах строителям больше подойдет такое устройство как таль.

Что это такое?

Тали представляют собой компактные механизмы цикличного действия для подъема грузов. По способу работы есть передвижные и стационарные устройства. Первые прикрепляются к тележкам, которые перемещаются по подвесным рельсам. В свою очередь стационарные механизмы фиксируют на перекрытиях.

Кроме того, конструктивно есть три вида оборудования: ручные, электрические и пневматические тали. Варианты талей можно посмотреть по ссылке https://www.td-energo.ru/telfery-elektricheskie.

Ручные тали

Существуют червячные и шестеренные ручные тали. Первые используются при работах на площадках, где скорость перемещения не сильно важна. Вторые имеют большую грузоподъемность и скорость перемещения.

Ручные тали обладают рядом бесспорных преимуществ. Во-первых, у них компактные размеры, благодаря чему их удобно применять в небольших помещениях. Во-вторых, такие тали могут обслуживать полностью все помещение. В-третьих, у них небольшая стоимость по сравнению с другими устройствами.

Электрические тали

Этот вид механизмов, который также называют тельферами, является наиболее распространенным — основную работу выполняет электродвигатель, а человек только управляет процессом перемещения с помощью пульта. Посмотреть варианты таких устройств можно по ссылке https://www.td-energo.ru/radioupravlenie-kranom.

Электрические тельферамы также обладают рядом значительных преимуществ. В частности, у них хорошая производительность — вместо физической силы используется электропровод. Это значительно увеличивает скорость перемещения грузов. Кроме того, важной характеристикой является экономичность. Суть в том, что время, которое тратиться на подъем и перемещение грузов, сокращается. При этом количество рабочих, которые обслуживают таль, также уменьшается. Наконец, эти устройства более надежны: оператор управляет механизмом с безопасного расстояния от перемещаемых объектов.

Как выбрать электрические тали?

При выборе и покупке электрических тельферам необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

1. Грузоподъемность — данный фактор определяет максимальный вес груза, который получится поднять с использованием оборудования. Выбрать электрические тельферы для подъема, опускания и перемещения груза в горизонтальном положении можно по ссылке https://www.td-energo.ru/telfery-elektricheskie-1-tonna.

2. Скорость навивки — показывает с какой скоростью груз будет поднят на необходимую высоту.

3. Мощность — эта характеристика демонстрирует, какие по тяжести грузы механизм сможет двигать.

4. Длина троса — зависит от высоты потолков здания, где таль будет применяться.

Пневматические тали

Данный вид механизма используется, когда необходимо переместить крупногабаритные грузы в местах, где нет электричества. Также он применяется в случаях, когда люди вынуждены работать со взрывоопасными веществами.

Пневматическая таль функционирует с помощью сжатого воздуха, которые получает от баллонов или компрессорной станции. Этот вариант безопасен во взрывоопасных средах, где работа электроталей запрещена. Такие устройства используются, например, в нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности.

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