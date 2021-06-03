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Российская торговая сеть ко Дню защиты детей направила более 14 тонн продовольствия нуждающимся семьям
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Российская торговая сеть ко Дню защиты детей направила более 14 тонн продовольствия нуждающимся семьям

Михаил Петров

Общество

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» вручила праздничные продуктовые наборы и другие подарки, приуроченные ко Дню защиты детей, многодетным и малоимущим семьям. Общий вес продовольственной помощи составил более 14,3 тонны.

Для 742 семей, проживающих в Москве и Московской области, сеть подготовила более 8,5 тонны свежих фруктов — бананов и апельсинов. В этих семьях воспитывается 2230 детей.

Свежие витамины также получили ребята, находящиеся сейчас на лечении в больницах Ростовской области. Соки, яблоки и бананы общим весом более 180 килограммов волонтеры доставили 185 маленьким пациентам.

Помимо этого, волонтеры фонда «Русь» адресно доставили 300 продуктовых наборов подопечным семьям в Санкт-Петербурге, Казани, Петрозаводске, Вологде и Кемерове. Всего было доставлено 1500 праздничных наборов общим весом более 5,8 тонны. В них вошли масло, крупы, чай, консервы, печенье, сладости, орехи и сухофрукты.

— Забота о многодетных и малоимущих семьях — это не просто часть бренда нашей сети, это искреннее стремление помочь и оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается — пожилым людям, ветеранам, малообеспеченным семьям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации или героям нашего времени — медицинским работникам, — рассказала руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко. — В День защиты детей мы хотели, чтобы заботу, теплоту и внимание почувствовали ребята, для которых это было особенно ценно. Это вклад и забота о будущем поколении, от которого зависит наше общее завтра.

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