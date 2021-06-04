Москва бегущая. Жители столицы все активнее занимаются спортом

Фото: Анна Быкова

Когда, куда и как часто бегут москвичи, решила узнать компания «МТС» с помощью анализа обезличенных больших данных (Big Data). Чтобы оценить интерес жителей столицы к занятиям бегом на открытом воздухе, компания проанализировала информацию с устройств людей, которые хотя бы пару раз в неделю выходили из дома и двигались быстрее шага, и трафик беговых приложений. Аналитики сделали интересный вывод: время и продолжительность тренировок москвичей меняются в зависимости от сезона, но при этом любители спорта выходят на пробежку в любую погоду. А самыми популярными местами для пробежек у жителей столицы стали Парк Горького, парки «Сокольники», «Кузьминки-Люблино», «Фили» и парк 50‑летия Октября.

С наступлением тепла бегунов в парках и скверах столицы (и это видно невооруженным глазом) прибавилось. Однако, как показало исследование, их число выросло всего на 10 процентов по сравнению с холодными месяцами. В то же время с увеличением светового дня москвичи стали выходить на тренировку на час раньше, чем зимой (около 07:20). Также на час сместилось пиковое время «бегового трафика» днем и вечером: в апреле–мае основной наплыв спортсменов приходился на 13:26 и 19:08.

Тепло и длинный световой день, как выяснили аналитики, также благотворно сказывается на длительности тренировок: весной она в среднем выросла на треть и составила 39 минут. Да и выходить на пробежку москвичи стали куда чаще — три раза в неделю, тогда как зимой — не более двух. Также увеличилась и средняя скорость бега — с 6 до 8 километров в час.

Как выяснилось, среди бегунов больше мужчин — 58 процентов, и их средний возраст составляет 35–39 лет. Женщины-бегуньи моложе — 30–34 года. Однако их занятия спортом больше зависят от сезонного фактора: весной число совершающих пробежки женщин выросло на 16 процентов.

Подавляющее число спортсменов (94 процента) во время занятий предпочитает слушать музыку, 5 процентов — аудиокниги, а 1 процент отдал предпочтение аудиоподкастам. Наиболее популярными музыкальными приложениями у москвичей стали Spotify, «МТС Музыка», «Яндекс.Музыка» и Boom. А топ-5 беговых приложений у жителей столицы выглядит следующим образом: Garmin Connect, Nike + Run Club, Strava, Adidas Running (Runtastic) и Polar Beat.