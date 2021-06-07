Юные москвичи стали пристально следить за здоровьем

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Отношение к здоровью во многом зависит от возраста. К такому выводу пришли эксперты мобильного оператора Tele2, который с помощью технологий Big Data проанализировал отношение представителей разных поколений к здоровому образу жизни.

Специалисты провели сравнительный анализ покупательского поведения людей разных возрастов, выявив наиболее активных приверженцев здорового образа жизни. Аналитики выбрали компании и сервисы с разным набором услуг: медицинские лаборатории Invitro, сервис по доставке здоровой еды Grow Food, клиники «Медси» и мобильное приложении компании SmartMed. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Очевидный интерес к трендам ЗОЖ испытывает поколение Z — дети и подростки, которые родились после 2003 года, в эпоху активного развития интернета. По итогам апреля число «зумеров», воспользовавшихся сервисами, выросло практически в пять раз год к году. На втором месте по приросту оказались миллениалы (родились в 1985–2002 годах) — поколение Y в 2021 году в четыре раза увеличило свое присутствие в сегменте компаний, поддерживающих здоровый образ жизни. «Бэби-бумеры» — представители старшего поколения в возрасте от 58 до 77 лет — стали обращаться к медицинским сервисам и спорту в три раза чаще, чем в прошлом году. «Иксы» (родились в 1964–1984 годах) — в два раза больше.

Клинико-диагностические исследования в лаборатории Invitro оказались на первом месте по числу пользователей за год (апрель 2020-го — апрель 2021-го) среди рассматриваемых сервисов. Однако в первом квартале 2021 года количество клиентов резко уменьшилось (минус 82 процента) по сравнению с периодом с сентября по декабрь 2020 года. На негативную динамику повлияли представители поколения Y, которые снизили свою активность практически в девять раз.

Востребованность цифровых сервисов среди тинейджеров отчетливо прослеживается при анализе рынка телемедицины. Так, в апреле 2021 года представители поколений Z и Y совокупно в шесть раз чаще обращались к дистанционной консультации врачей в приложении SmartMed по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число пользователей мобильной платформы «Медси» среди старшего поколения увеличилось всего в два раза. Очные обращения в одноименную клинику лидируют у «иксов» — именно они получили наибольшую долю SMS с подтверждением записи в клинику.

Вместе с интересом к медицинским проверкам москвичи стали уделять больше внимания здоровому питанию. Так, столичные абоненты оператора в апреле увеличили число заказов в сервисе доставки здоровой еды Grow Food на 30 процентов год к году.