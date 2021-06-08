В столице улучшилось качество воздуха

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Москва, по данным онлайн-платформы IQAir, попала в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В отчете использовали сведения о состоянии атмосферы 92 городов мира. Рейтинг составляется на основе данных о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5).

Выяснилось, что по итогам 2020 года содержание взвешенных частиц в Москве было в 1,5–2,6 раза ниже, чем в таких городах, как Афины, Белград, София и Варшава.

Улучшение качества воздуха стало возможным в том числе за счет развития общественного транспорта, модернизации промышленных предприятий и топливно-энергетического сектора. Так, например, с 2010 года идет модернизация Московского НПЗ. Предприятие снизило свое воздействие на окружающую среду в четыре раза.

Эффекты реализации масштабных экологических проектов в Москве оценили и на международном уровне. Столица вошла в список городов категории А рейтинга организации Carbon Disclosure Project (CDP). Как отметили эксперты, благодаря своей экологической политике Москва достигла высоких результатов в борьбе с климатическими изменениями.

Недавно по указу мэра столица стала первым регионом, где реализуют концепцию «зеленых» облигаций. В ней учтены экологические и социальные факторы, от которых зависит улучшение качества жизни горожан. Все это еще раз подчеркивает, как город заинтересован в новых экологических проектах и устойчивом развитии.