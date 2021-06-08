МТС Банк принял участие в городской акции «День без турникетов»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В рамках ежегодной акции «День без турникета» специалисты кредитно-финансовой организации провели экскурсию по штаб-квартире для всех желающих.

Ее участники смогли посмотреть, как работает банк изнутри, а также пройти специальный welcome-тренинг «Карьера в МТС Финтех» и встретиться с разработчиками и тестировщиками мобильных и web-приложений.

— Мы уже второй год подряд принимаем участие в акции «День без турникета», — рассказала вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова. — Мы продолжили знакомить москвичей с цифровой трансформацией финансовой отрасли. Такие встречи помогают участникам акции узнавать «изнутри» компании, с которыми они ежедневно взаимодействуют.

Фото: Пресс-служба МТС Банка

В 2021 году экскурсии в рамках общегородской акции «День без турникетов» запланированы на киностудию «Союзмультфильм», аэропорт Домодедово, киношколу «ЦЕХ» и другие. Организатор мероприятий — Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Справка

Акция «День без турникета» проходит в Москве с 2012 года. На более чем 2 тысячах экскурсий, проведенных в рамках акции, побывали более 120 тысяч человек. Каждый год для посетителей открывают двери все новые и новые предприятия.

МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») — универсальный коммерческий банк.