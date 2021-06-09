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Москвичи смогут пережить лето с кондиционером по подписке
Фото: freepik.com

Москвичи смогут пережить лето с кондиционером по подписке

﻿Алексей Зернаков

Общество

Наступает сезон летней жары, когда москвичам придется спасаться от зноя под кондиционерами. Учитывая это, МТС вместе с компанией «Даичи» предложили жителям Москвы и Московской области подписку на облачные кондиционеры.

В нее входят кондиционер с системой умного управления, доставка, гарантия и техническая поддержка, бесплатный трафик для приложения, через которое происходят управление сплит-системой и ее круглосуточный мониторинг. Можно выбрать один из четырех вариантов подписки, который зависит от модели кондиционера и площади помещения — от 20 до 50 м².

Также система позволяет настроить различные сценарии управления. Например, можно установить включение системы к определенному времени прихода домой.

— Мы продолжаем развивать стратегическое направление партнерских услуг по подписке, которые вместе с собственными сервисами формируют экосистему цифровых продуктов, — рассказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова. — Предложение в равной степени оценят как пользователи, которые активно интересуются технологичными решениями умного дома, так и те, кто просто хочет быстро получить удобное решение для кондиционирования помещения.

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