Хочется уволиться: почему часто менять место работы опасно для карьерного роста

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Эксперты прогнозируют массовые увольнения: почти каждый десятый россиянин хочет уйти с работы летом, говорится в недавнем исследовании одного из порталов по трудоустройству. Основные причины, указанные респондентами, — низкая зарплата, отсутствие карьерного роста и желание отдохнуть летом. При этом аналитики в сфере управления персоналом отмечают, что частая смена места работы становится все более популярной во многих странах мира.

Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, неизбежно влияет на настроения в обществе. Прогнозы и споры на тему «Когда все это кончится?» сменяются полемикой экономистов, социологов, психологов и даже философов о том, что будет дальше.

Работающим людям гадать на кофейной гуще некогда, им уверенность и стабильность подавай. А в состоянии неопределенности, как утверждают эксперты, попытка сдвинуть ситуацию с мертвой точки и найти наилучший вариант решения той или иной проблемы — самое простое решение. Текучка кадров, которой сегодня особенно обеспокоены работодатели, демонстрирует острую потребность граждан изменить свою жизнь к лучшему.

Все и сразу

Еще в конце прошлого года в опросе одного рекрутингового агентства большинство граждан страны заявили о своих намерениях сменить место работы. С логической точки зрения это казалось странным: в стране кризис, многие фирмы вынуждены сокращать сотрудников, а то и вовсе закрываться. Тут за любую должность, казалось бы, держаться надо, чтобы за бортом и без средств к существованию не остаться. И вдруг — такой парадокс. А согласно недавнему опросу другого сервиса по трудоустройству 9 процентов россиян твердо решили бросить работу, 11 процентов заявили о таких планах на ближайшее время, а 38 процентов готовы уволиться сразу, как только найдут альтернативные варианты дохода.

— Ничего удивительного, — комментирует социальный психолог Илья Суровцев. — Любая неопределенность, а особенно вызванная экономическим кризисом, вызывает множество отрицательных эмоций, прежде всего страх, который неизбежно ведет к депрессии. Так что попытка от него избавиться — нормальная реакция человеческой психики. Бояться, например, что тебя уволят, — ощущение, согласитесь, не из приятных. Думаю, заявления многих во время пика пандемии о желании сменить место работы в большей степени объясняются этим. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Но тревожность все-таки остается. Она выматывает, снижает активность, желание что-либо делать, провоцирует физическую и моральную усталость.

Результаты недавнего опроса о грядущих массовых увольнениях в ближайший летний период говорят скорее об этом: прежде чем начать планировать будущее с учетом современных обстоятельств, возникла потребность отдохнуть и не предпринимать никаких судьбоносных решений, попросту сделать паузу, переждать и успокоиться. Это явление ситуативное. Частая смена работы может сама по себе стать трендом в ближайшие годы из-за растущей вариативности возможностей попробовать себя на разных поприщах, потрудиться в разных коллективах и освоить новую профессию. Однако вряд ли эта тенденция принесет пользу как тем, кто намерен построить карьеру, так и работодателям.

Кстати, по статистике, четверть россиян кардинально сменили профессию в прошлом году. Но это мало чем отличается от данных прошлых лет, утверждают специалисты. Причины из года в год одни и те же: низкая зарплата, отсутствие карьерного роста. Лидерство по интенсивности рабочих переходов стабильно сохраняют Москва и Санкт-Петербург. Что вполне понятно: число вакансий в мегаполисе, равно как и возможность переподготовки, получения новой специальности в разы больше, чем в других регионах страны. Так, на данный момент, по оценке аналитиков, на столичном рынке труда вакансий больше, чем до пандемии.

— Выбор огромный, отсюда и постоянная ротация кадров, — комментирует эксперт по подборке персонала Олег Савичев. — Конечно, есть сферы, устроиться в которых сложнее, но, как правило, представители непопулярных профессий охотно проходят переобучение и находят работу с заработком много выше, чем они получали раньше. Но сейчас заметно меняются требования соискателей к трудоустройству. По моим наблюдениям, после режима самоизоляции люди склонны в большей степени учитывать потребности в отдыхе, свободном времени для занятий спортом, здоровьем, личной жизни. С учетом дополнительных условий и требований к месту работы его поиск становится более длительным. Высокая зарплата ведь продолжает сохраняться в перечне пожеланий.

Свидетельствуют об этом и результаты опросов. Так, по данным исследования Всероссийского центра общественного мнения, проведенного в начале этого года, треть работающих граждан страны отмечают: «Труд — интересное занятие, но он не должен мешать остальной жизни». Причем в столице так считает 41 процент опрошенных. Достойная зарплата попрежнему играет главную роль в мотивации. 33 процента респондентов полагают: чем больше платят за труд, тем больше будет сделано.

Почти половина работающих россиян сегодня трудятся больше 40 часов в неделю, при этом 76 процентов согласны на сверхурочную занятость при условии соответствующей оплаты, заявил в начале мая руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. По его словам, среди мужчин этот показатель составил 58 процентов, а среди женщин — 38 процентов.

— Летний период в этом году для многих стал определенным тайм-аутом, — полагает социолог Алексей Егоров. — Все же понимают, что в условиях экономической нестабильности работать придется засучив рукава. Значит, сначала нужно отдохнуть, провести время с семьей.

Для многих это в будущем может снова стать редким удовольствием, с учетом загруженности на работе. А определенная переоценка ценностей во время самоизоляции все-таки действительно произошла. Уверен, что после лета картина на рынке труда изменится. Возрастет число соискателей, готовых работать сверхурочно, но при условии подработок дистанционно, чтобы не отрываться от семьи.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерня Москва

Примечательно, что среди причин, по которым граждане страны решились на увольнение нынешним летом, превалируют личные обстоятельства. Так, 67 процентов женщин объясняют это необходимостью заботы о детях: подготовка ребенка к школе, желание провести вместе каникулы. Мужчины, в свою очередь, признались в желании отдохнуть летом и набраться сил перед поиском нового места, отмечают аналитики.

Цифровые кочевники

Если для основной массы работающего люда нынешняя тенденция к перемене мест, по мнению экспертов, лишь временное явление перед очередными трудовыми подвигами на износ, то молодежь — совсем иной случай. По прогнозам ученых, люди нового времени годами, а уж тем более десятилетиями на одном месте работать не будут. К такому выводу приходят и западные, и российские аналитики.

— Мир становится более виртуальным, это дает больше свободы и выбора работы и ее места, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Молодым людям, только начинающим путь в профессии, такое «цифровое кочевничество» очень удобно. Не обремененные еще семейными связями, амбициозные, гибкие и ориентированные на инновационные технологии, они могут менять место работы практически бесконечно. Пока не наберутся опыта настолько, чтобы в буквальном смысле осесть на каком-нибудь одном, отвечающем их запросам и интересам. Но это идеальная картина действительности.

В реальности все не так просто, поскольку гибридная, удаленная работа в нашей стране еще не настолько развита, а технологически ориентированные предприятия пока предпочитают опираться на сотрудников, имеющих серьезный опыт работы. Так что пока частая смена работы у российской молодежи, думаю, будет происходить по другим, более прозаичным, причинам.

По данным Международной организации труда, каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии. А в России на сегодняшний день треть безработных составляют люди до 29 лет. Такие цифры были озвучены на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. Главная проблема этого явления, по мнению экспертов, отсутствие навыков и завышенные требования по зарплате.

— Как показывает практика, в первые три года трудового стажа молодой специалист часто меняет работу просто потому, что не умеет трудиться, не готов подстроиться под начальство, он не очень организован и мотивирован, — комментирует эксперт по подборке персонала Олег Савичев. — Ожидания молодых соискателей очень часто изрядно завышены, а для того, чтобы найти свою работу мечты, нужно самому изрядно попотеть, вместо того чтобы ждать, а то и требовать от работодателя сразу комфортные условия, удобный график, много денег и возможность карьерного роста.

Недавно специалисты рекрутинговой компании Kelly Services совместно с австралийским агентством Statistics Workshop провели исследование на тему «Смена места работы московскими специалистами». В ходе исследования выяснилось, что больше всего потенциальных беглецов среди сотрудников в возрасте от 22 до 29 лет — таковых 61 процент от общего числа желающих сменить работу. Респонденты этой возрастной группы чаще других сотрудников отмечали, что не относят себя к людям, преданным компании, и считают нормой часто менять место работы ради получения опыта и карьерного роста.

Конкуренция растет

Между тем, несмотря на инновационные технологии, дающие соискателю будущего больше свободы выбора места и условий для заработка, современный рынок труда развивается по своим законам. Так, по мнению эксперта по подбору персонала и основателя ведущих карьерных онлайн-сервисов Бориса Сысоева, после того, как ситуация с пандемией окончательно стабилизируется, на рынке труда будет более 9 миллионов соискателей, для которых просто не хватит работы: «Конкуренция вырастет практически во всех сферах», — отмечает он.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Не слишком приветствуют паузы в трудовом стаже и российские работодатели. По словам большинства из них, согласно результатам исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, полгода перерыва работы заставят их усомниться в профессионализме соискателя. 9 процентов менеджеров по персоналу подвергают сомнению компетентность претендента, если его перерыв в работе составляет от одного до трех месяцев. А для 10 процентов представителей кадровых служб критична смена работодателей чаще, чем раз в три года.

— В Москве, конечно, огромный выбор вакансий на любой вкус, — комментирует социолог Алексей Егоров. — И, казалось бы, жители столицы могут покапризничать, подбирая себе место работы, удобное во всех отношениях. Но нельзя не учитывать, что мегаполисы во все времена были центром притяжения работников из других регионов и стран. А проблема трудоустройства в провинции сегодня достаточно остра, поэтому рассчитывать, что вакантное место будет долго пустовать, уж точно не приходится.

По данным крупной международной рекрутинговой компании, треть трудоспособных граждан нашей страны готовы на переезд в другой город или регион ради высокооплачиваемой и перспективной работы. Больше половины согласны обсуждать возможные варианты.

Бросить все и уехать жители российских регионов готовы в погоне за длинным рублем и карьерным ростом. Догадайтесь куда. Разумеется, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург.

А аналитики отечественной рекрутинговой компании, изучив более 27 миллионов приглашений на собеседования от столичных работодателей, пришли к выводу, что московские компании всерьез заинтересованы в кандидатах из других городов. В пандемию каждое второе собеседование на престижную должность проводилось не с москвичами. Наверное, желающим поискать место работы получше стоит задуматься и об этом.

— Если работа надоела настолько, что вы каждое утро заставляете себя на нее идти, и это состояние приводит к депрессии, стоит сначала попытаться проанализировать, в чем причина вашего недовольства, — советует психолог Людмила Федотова. — Возможно, в вас говорит накопившаяся усталость, неуверенность в завтрашнем дне, а не разочарование в профессии и в месте, в котором вы трудитесь. Не принимайте поспешных решений. Отдохните, если есть возможность, возьмите отпуск, пусть даже за свой счет. Десять раз подумайте, прежде чем отрезать. Отправиться на поиски лучшей доли вы всегда успеете, но, может, вы поймете, что сейчас то время, когда синица в руках лучше журавля в небе.

ЦИФРА

360 тысяч вакансий насчитывается сегодня в открытой базе столичной службы занятости населения.

ЦИТАТА

Иван Павлов русский и советский ученый, физиолог (1849-1936):

— Самое важное в каждом деле — пересилить момент, когда вам не хочется работать.

КАК У НИХ

— В Саудовской Аравии в связи с экономическими проблемами, вызванными пандемией, наблюдается интересный тренд: около 40 процентов работающих граждан меняют работу каждые два-три месяца, предпочитая не выстраивать карьеру на одном месте, а переходить в другую компанию на вакансию с лучшей оплатой.

— В Китае ситуация противоположная: из-за нехватки работников как в офисах, так и на заводах работодатели делают все, чтобы удержать людей на местах: выписывают дополнительные премии, улучшают условия труда. Так что в Поднебесной смена работы сейчас редкое явление.

— В Америке смена рабочего места и переезд никогда не были чем-то необычным: для американцев абсолютно нормально сорваться с насиженного места и переехать на другой конец страны в погоне за карьерой. Впрочем, последние пять лет чаще всего меняют место работы — а иногда и профессию! — врачи.

— В Англии и Ирландии, согласно проведенному в начале года опросу, 30 процентов граждан либо покинули постоянное место работы, отдав предпочтение фрилансу, либо собираются это сделать в ближайшее время. При этом эксперты отмечают, что подобные настроения появились еще в доковидное время.

— В европейских странах наиболее мобильны в профессиональной отрасли оказались технические специалисты. Согласно социальной статистике, программисты и системные администраторы в среднем работают в одной конторе не более пяти лет. Чаще всего увольнение происходит по инициативе самих работников, которые «хотят попробовать новые проекты».

КСТАТИ

Устраиваясь на работу через малоизвестные сервисы по трудоустройству, будьте внимательны и не попадитесь на удочку мошенников. Недавно стало известно о новой схеме аферистов. Откликнувшегося на размещенную ими вакансию в интернете соискателя просят открыть счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание и сообщить «нанимателю» учетные данные якобы для перевода зарплаты. В итоге через некоторое время выясняется, что на имя жертвы взят кредит.

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