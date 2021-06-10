Простой способ открыть ИП через банк

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Начать свое дело, заниматься бизнесом — мечта многих людей в нашей стране. Но как это сделать, ведь предстоит идти в налоговую, оформлять документы, обратиться за консультацией к юристу, заплатить пошлину? Такой расход времени, нервов и денег многих останавливает от того, чтобы открыть ИП в Москве, не говоря уж о других населенных пунктах. Но теперь зарегистрировать ИП можно, в прямом смысле, не вставая с кресла.

Сделать это можно, воспользовавшись услугой, которую начали предоставлять многие банки в России. Оформить ИП через банк — значит оградить себя от посещения налоговой, от заполнения заявления, от поиска информации по налогообложению и кодам ОКВЭД. Все эти действия берет на себя банк. Выбор подходящих финансовых учреждений достаточно широк. Среди банков, которые оказывают услуги по регистрации ИП: Точка, Тинькофф, Сфера, Сбер, МодульБанк и другие кредитные организации.

Простым нажатием кнопки вы зарегистрируетесь как ИП совершенно бесплатно, и для этого вам никуда не нужно ходить. Банк оформит весь пакет документов и сам направит его налоговикам. Вам бесплатно откроют расчетный счет, дадут исчерпывающую консультацию по налоговому режиму, оформят электронную цифровую подпись.

Если вы будете регистрировать ИП обычным путем, то потребуется оплатить госпошлину в размере 800 рублей. При регистрации через банк пошлину платить не нужно! Вы можете использовать эти деньги на другие цели – развитие бизнеса, например. Регистрация через банк очень проста, и вам не придется заполнять мудреные электронные формы — банк все сделает сам. Все, что от вас потребуется — это выслать скан паспорта и уведомить, каким видом деятельности хотите заняться. Работник банка сам подберет код ОКВЭД, оформит переход на УСН, если вы выберете такой способ налогообложения.

Кроме открытия расчетного счета, банк выпустит для вас бизнес-карты, с помощью которых вы будете рассчитываться с партнерами. Вести свой бизнес вам не составит труда, потому что банк позаботится об отчетности и налогах — не нужно будет стоять в очереди в ФНС, чтобы проконсультироваться или сдать отчет.

Основные преимущества открытия индивидуального предпринимательства через банк — безопасность, возможность работать удаленно, простота процедуры, отсутствие денежных затрат. Оформление предпринимательства через банки — выгодное для физических лиц предложение, которое даст возможность многим людям работать на себя.

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