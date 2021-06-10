Рена Голубицкая: Переезд открыл новые возможности

Хореограф Рена Голубицкая на занятии в центре соцобслуживания «Пресненский» / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Переехав из Баку, хореограф Рена Голубицкая не только смогла обрести в Москве любимую работу, но и помогла найти занятие по душе многим активным пенсионерам из Пресненского района столицы.

На занятии «Зумба» в ТЦСО «Пресненский» педагог Рена Исмайловна внимательно следит за каждым движением учеников и вспоминает тот период, когда сама вышла на пенсию:

— Я приехала из Азербайджана в Москву, чтобы помогать дочке нянчить внука. Бросила все — дом, работу, друзей, родной город и не знала, что меня ждет на новом месте. Всю свою жизнь я была активной, профессионально танцевала в Азербайджанском государственном ансамбле песни и танца имени Фикрета Амирова, ездила на гастроли, а здесь, думала, придется сидеть в четырех стенах.

О переезде в Москву Рена никогда не мечтала. Более того, она даже немного боялась новой жизни в столице, где никого не знала, кроме дочери и ее новой семьи. Свое будущее представляла смутно и даже записала себя в домоседки. Но судьба сложилась иначе: в 2018 году танцовщицу с 20-летним стажем пригласили вести занятия у участников «Московского долголетия».

— Я не сразу согласилась, думала, сумею ли, — говорит Голубицкая. — Но, поборов сомнения, провела тренировку, и мне это очень понравилось. Вскоре я набрала две группы. Теперь могу сказать, что Москва открыла мне новые возможности. У меня здесь есть родные, работа, друзья. Словно я снова вернулась в юность.

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